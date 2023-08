Kmeť: Úsek za Bátkou bude dokončený v septembri

Rimavská Sobota 18. augusta (TASR) - Výstavba novej okružnej križovatky v mestskej časti Sobôtka v Rimavskej Sobote by mohla motoristom slúžiť v máji budúceho roka. Úsek cesty I/16 medzi obcami Bátka a Figa by mal byť s niekoľkomesačným meškaním dokončený v septembri. Na kontrolnom dni v okrese Rimavská Sobota to uviedol štátny tajomník Ministerstva dopravy (MD) SR Jaroslav Kmeť.



Stavebné práce v rámci výstavby novej okružnej križovatky na Sobôtke v Rimavskej Sobote sa začali v uplynulých dňoch. Existujúcu križovatku na hlavnom južnom ťahu I/16 s cestami I/72 a II/532 v rámci rekonštrukcie prebudujú na štvorramennú dvojpruhovú okružnú križovatku s priemerom približne 50 metrov. Projekt za vyše 3,8 milióna eur je financovaný z európskych zdrojov, práce realizuje česká spoločnosť OHLA ZŠ.



"Financie musia byť dočerpané do decembra 2023, ale zúčtované až do apríla 2024. Dodávateľ mi sľúbil, že urýchli práce čo najviac a v máji by sa občania mohli tešiť na používanie novej križovatky," skonštatoval Kmeť. Ako dodal, stavebné práce si od nasledujúceho týždňa vyžiadajú i dopravné obmedzenia.



Štátny tajomník rezortu dopravy v rámci kontrolného dňa navštívil aj úsek cesty I/16 medzi obcami Bátka a Figa, ktorého rekonštrukcia sa predĺžila o niekoľko mesiacov. Problémy podľa Kmeťa vznikli na strane dodávateľa, ktorý mal z objektívnych i subjektívnych príčin problém s ľudskými zdrojmi. "Za subjektívne príčiny budeme musieť pristúpiť k pokutovaniu a nafakturovaniu sankcií," skonštatoval Kmeť.



Rekonštrukcia cesty I/16 v úseku medzi Bátkou a Figou za približne štyri milióny eur si vlani vyžiadala i niekoľko mesiacov trvajúcu uzáveru. Motoristi využívali obchádzkovú trasu po cestách druhej a tretej triedy cez obce na juhu Rimavskosobotského okresu. Samosprávy a obyvatelia organizovali viaceré protestné akcie, v rámci ktorých poukazovali na zhoršujúci sa stav miestnych komunikácií v dôsledku veľkého náporu dopravy. Slovenská správa ciest (SSC) avizovala, že poškodené cesty opraví, s prácami sa podľa Kmeťa začne v najbližšom období.