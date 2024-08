Úseky ciest v okresoch Sabinov, Stará Ľubovňa a Snina už kraj opravil

Prešov 27. augusta (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) opravil v kraji ďalšie nevyhovujúce úseky. Tentoraz prešli renováciou vozovky v okresoch Sabinov, Stará Ľubovňa a Snina. Zrekonštruovalo sa v nich necelých šesť kilometrov ciest, do ktorých krajská samospráva z vlastných zdrojov investovala takmer 830.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Rekonštrukcie jednotlivých úsekov prispeli podľa jej slov k zabezpečeniu plynulosti cestnej premávky a zvýšeniu bezpečnosti a komfortu jej účastníkov.



"Modernizáciou konkrétne prešla vozovka cesty tretej triedy medzi Ražňanmi a Jarovnicami v okrese Sabinov, ktorá bola v nevyhovujúcom stave. Asfaltérska čata Správy a údržby ciest PSK tu zrealizovala položenie obrusnej vrstvy vozovky v dĺžke 1161 metrov. Na jej renováciu pritom použila 1081 ton asfaltového betónu. Aplikovala aj spojovací asfaltový postrek na ploche s rozmerom 6700 štvorcových metrov. S plánovaným dosypaním krajníc ide o cestné práce za 144.000 eur," uviedla Jeleňová.



V tomto okrese získal nový šat aj 1,8-kilometrový úsek na ceste tretej triedy Ražňany - Uzovský Šalgov. Predchádzalo tomu odfrézovanie vozovky poznačenej deformáciami a následne položenie novej obrusnej vrstvy z asfaltového betónu. V závere rekonštrukcie tu pribudlo aj vodorovné značenie. Náklady predstavujú 213.000 eur.



"Obnovenú vozovku má i cesta druhej triedy s označením 558 v intraviláne obce Kolbasov v Sninskom okrese. Za 270 kalendárnych dní sa tu opravil 1279 metrov dlhý úsek vozovky aj šesť priepustov, a to s cieľom zlepšenia odtokových pomerov dažďovej vody pod samotnou komunikáciou. Do týchto stavebných prác a vodorovného značenia PSK investoval 258.000 eur," doplnila Jeleňová.



Ako doplnila, v týchto dňoch sa takisto opravil takmer jeden a pol kilometra dlhý úsek v slovensko-poľskom pohraničí na ceste tretej triedy medzi Malým Lipníkom a Legnavou v okrese Stará Ľubovňa. Vykazoval plošné deformácie a poruchy a nespĺňal kvalitatívne a bezpečnostné opatrenia. Položil sa tu nový asfaltový koberec a zrealizovalo sa dopravné značenie. Stalo sa tak za 60 kalendárnych dní a v rozpočtovom náklade 213.000 eur, dodala Jeleňová.