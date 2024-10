Úseky ciest v Zelenči a Šoporni prejdú modernizáciou

Trnava 23. októbra (TASR) - Úseky ciest v Zelenči (okres Trnava) a Šoporni (okres Galanta) prejdú v najbližších týždňoch modernizáciou v hodnote takmer jeden milión eur. Trnavský samosprávny kraj (TTSK) o tom informuje na svojom webe.



Modernizovaný bude celý prieťah obcou Zeleneč v dĺžke 1,4 kilometra. "Na celom úseku budú odstránené pôvodné vrstvy vozovky a nasledovať bude kladenie nového asfaltu. Stavebné práce budú prebiehať za čiastočnej uzávierky cesty, pričom jeden jazdný pruh bude prejazdný," spresnila krajská samospráva. Modernizácia cesty tretej triedy bude stáť kraj 626.000 eur.



V najbližších dňoch sa začne aj modernizácia kilometrového úseku cesty druhej triedy od križovatky so zberným dvorom smerom do obce Šoporňa. "Stavebné práce nadväzujú na modernizáciu úseku cesty za obcou vrátane mosta ponad potok Jarčie z roku 2023. Počas modernizácie bude úsek čiastočne uzavretý, pričom jeden jazdný pruh bude prejazdný," doplnil TTSK. Investícia do stavebných prác predstavuje sumu 366.000 eur. Práce na oboch úsekoch potrvajú do začiatku decembra.