Ušiel od nehody a neposkytol pomoc, po nájdení ho otestovali na drogy
Vykonaný test na prítomnosť omamných a psychotropných látok vykazoval pozitivitu.
Autor TASR
Humenné 23. septembra (TASR) - Trestné stíhanie vo veci trestného činu neposkytnutia pomoci vedie polícia v Humennom v súvislosti s dopravnou nehodou, ku ktorej došlo v pondelok (22. 9.) dopoludnia medzi Humenným a Kochanovcami. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
V úseku došlo podľa jej slov k zrážke dvoch osobných vozidiel, 30-ročný vodič po dopravnej nehode na mieste nezotrval a neposkytol prvú pomoc 19-ročnej vodičke druhého auta.
„Po niekoľkých hodinách polícia vodiča vypátrala, bol obmedzený na osobnej slobode a podrobený kontrole. Výsledok dychovej skúšky u neho mal negatívny výsledok, vykonaný test na prítomnosť omamných a psychotropných látok vykazoval pozitivitu. Muž skončil v cele policajného zaistenia,“ uviedla Ligdayová s tým, že vodička mala v prípade oboch testov negatívny výsledok.
