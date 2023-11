UŠIEL Z MIESTA NEHODY: Muža chytili v obchodnom dome

Bratislava 15. novembra (TASR) - Štyridsaťšesťročný vodič na diaľnici D2 v smere z Bratislavy narazil do predbiehaného nákladného vozidla a ušiel. Policajti ho nakoniec vypátrali v obchodnom dome v Záhorskej Bystrici. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti s tým, že mužovi hrozí pokuta a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá.



"Podľa doposiaľ zistených informácií vodičku s nákladným vozidlom v dôsledku nárazu odhodilo doprava a následne prešla do priekopy, kde prívesom narazila do oplotenia diaľnice a súbežne pokračovala popri oplotení, až pokým nezastavila," priblížili policajti.



Ako uviedli, výsledky dychových skúšok boli u oboch vodičov negatívne a nehoda je v štádiu vyšetrovania. V prípade dokázania viny hrozí mužovi pokuta a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá.