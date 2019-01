Ušiel z miesta nehody, našli ho v snehu a potom nafúkal promile

Vodiča rýchla zdravotná pomoc previezla na ošetrenie do nemocnice, podľa predbežnej lekárskej správy však zranenia neutrpel. Predbežná škoda na vozidle bola vyčíslená na 1000 eur.

Jasov/Rudník 23. januára (TASR) - Košičan (54), ktorý sa s autom na ceste medzi obcami Jasov a Rudník v okrese Košice-okolie prevrátil do priekopy, z miesta nehody ušiel. Policajti so služobným psom ho našli v snehu, pričom na podnety nereagoval. Po prebratí ho podrobili dychovej skúške, ktorej výsledok bol pozitívny. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenka Ivanová s tým, že udalosť sa stala v utorok (22.1.) krátko pred poludním.



Podľa jej slov vodič pravdepodobne pre nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke prešiel s vozidlom do protismeru, kde sa auto prevrátilo do priekopy. Keďže z miesta nehody ušiel, policajti Obvodného oddelenia PZ Jasov na mieste prepátrali okolie, no nenašli ho. "Keďže vznikla dôvodná obava, že vodič vozidla môže byť po dopravnej nehode zranený, bol na miesto udalosti vyslaný psovod so služobným psom. Ten zachytil pachovú stopu a psovoda nasmeroval k lesu, k blízkosti strmého zrazu. Na tomto mieste našli v snehu ležiacu osobu, ktorá nereagovala na výzvy policajta ani na štekot služobného psa. Po čase sa ju podarilo prebrať," spresnila.



Polícia počas dokumentovania nehody muža podrobila dychovej skúške, pričom jej výsledok bol 0,96 promile alkoholu v dychu. Hodnota opakovanej dychovej skúšky však bola vyššia.



Vodiča rýchla zdravotná pomoc previezla na ošetrenie do nemocnice, podľa predbežnej lekárskej správy však zranenia neutrpel. Predbežná škoda na vozidle bola vyčíslená na 1000 eur.



Presná príčina dopravnej nehody, bližšie okolnosti i miera zavinenia sú podľa Ivanovej predmetom ďalšieho vyšetrovania.