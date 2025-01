Uskutoční sa Trojkráľový výstup do veže Katarínky

Dechtice 4. januára (TASR) - Trojkráľový výstup do veže Kostola a Kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach sa uskutoční 6. januára od 11.00 h do 16.00 h. Stane sa tak pri príležitosti 30. výročia začiatku záchrany Katarínky, ktoré si dobrovoľníci z občianskeho združenia (OZ) Katarínka pripomenuli v roku 2024. O 14.00 h sa bude slúžiť omša. Počas celého roka sa do projektu zapojilo približne 320 dobrovoľníkov. TASR o tom informoval Sebastián Lukáš Šedo z OZ Katarínka.



V uplynulom roku sa realizovali predovšetkým práce v suteréne a pivničných priestoroch juhozápadnej časti kláštora. Prioritou archeologických prác bolo odkrývanie malej miestnosti susediacej s pivnicou. "Jeden z jej múrov, odkrytých minulý rok, bol staticky spevnený kamenným záklenkom. Počas jej kompletného odkrývania bol nájdený aj vchod do niekdajšej kláštornej pivnice," priblížil.



Medzi významné archeologické nálezy patria zachované nápisy na omietkach miestnosti. "Svojou podobou pripomínali nápisy v historických väzniciach," doplnil Šedo. Murárske a škárovacie práce pokračovali na južnom krídle kláštora. Dôležitou súčasťou bola aj konzervácia omietok pod dohľadom odborníkov.



Počas celej letnej sezóny, ale aj väčšiny jarných a jesenných víkendov mali návštevníci Kostola a Kláštora sv. Kataríny možnosť vystúpiť do veže so sprievodcom. Taktiež bolo možné zúčastniť sa komentovanej prehliadky areálu. Jedným z podujatí pre verejnosť bola napríklad tradičná Bielonedeľná púť týždeň po Veľkej noci. "Udalosť zaznamenala historicky najvyššiu účasť pútnikov za 23 rokov od obnovenia tejto tradície," uviedol Šedo.



Dobrovoľnícky projekt oslávil v roku 2024 svoje 30. výročie. Vrcholom osláv bol deň otvorených dverí 5. júla. Projekt pokračuje aj v roku 2025 a hľadá nových členov. "Už od januára sa záujemcovia môžu prihlásiť na jednu zo štyroch letných družín a pridať sa ku komunite viac ako dvetisíc dobrovoľníkov," informoval.