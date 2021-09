Úsmev ako dar hľadá v Bratislavskom kraji byty na prenájom pre rodiny

Bratislava 14. septembra (TASR) - Nezisková organizácia Úsmev ako dar hľadá byty v Bratislave a Pezinku, ktoré by si mohli prenajímať rodiny v núdzi. O aktivite v rámci projektu Housing First TASR informoval manažér marketingu organizácie Radoslav Zárecký.



"Potrebujeme nájsť desať až 15 bytov v Bratislavskom kraji, kde umiestnime rodiny s deťmi, ktorým hrozí, že by mohli ostať na ulici a deti zobrali do centra pre deti a rodiny," uviedol Zárecký s tým, že najviac rodín majú v Bratislave a akútne potrebujú aj dva byty v Pezinku. Hľadajú hlavne jednoizbové a dvojizbové byty, no môžu byť aj trojizbové byty.



Zárecký pripomenul, že zmluva sa podpisuje aj s organizáciou Úsmev ako dar. "A my garantujeme platenie nájmu načas každý mesiac po dobu 18 mesiacov. Rodiny poznáme, lebo s nimi naši odborní pracovníci dlhodobo pracujú. Vieme vám o rodine povedať mnoho informácií. Rodiny sú stále pod dohľadom našich terénnych sociálnych pracovníkov, psychológov, pedagógov a počas týchto 18 mesiacov budú robiť maximum pre to, aby sa rodina po tomto období dokázala postaviť na nohy," priblížil.



Záujemcovia o prenajímanie bytu majú kontaktovať organizáciu Úsmev ako dar.