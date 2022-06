Úsmev ako dar: Viaceré rodiny sa prepadajú do chudoby, pomoc oslabla

Bratislava 8. júna (TASR) - Aktuálne sa pod hranicu chudoby prepadá skoro 13 percent rodín, z nich najčastejšie tie jednorodičovské, ktorých je aktuálne na Slovensku viac ako 150.000. Postaviť sa opäť na nohy im pomáha najmä ich okolie, no prílev pomoci oslabol vzhľadom na vojnu na Ukrajine. Upozorňuje na to mimovládna organizácia Úsmev ako dar. Podľa jej riaditeľa Štefana Adamjaka je extrémny tlak na existenciu týchto rodín z dôvodu zdražovania.



Organizácia momentálne sprevádza vyše 2000 slovenských rodín a v tomto roku sa im podarilo zastabilizovať 51 slovenských a 14 ukrajinských rodín vďaka projektu Dostupné sociálne nájomné bývanie. "Je dôležité, aby sme rodinám pomohli zabezpečiť bývanie, no zároveň im podali pomocnú ruku v podobe sprevádzania," uviedol Adamjak s tým, že tieto rodiny nemajú možnosť si zabezpečiť okrem základných potravín nič iné, ako napríklad zdravotnú starostlivosť či krúžky pre deti. "V týchto rodinách hrozí vyňatie detí do ústavnej starostlivosti, čomu sa snažíme predísť systematickou pomocou," doplnil.



V súvislosti s týmto by organizácia Úsmev ako dar privítala podporu od štátu formou daňového zvýhodnenia jednorodičovských rodín či dlho avizovanú exekučnú amnestiu.