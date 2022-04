Usmrtili medvedicu v Nízkych Tatrách, ktorá chodila popri turistoch

Banská Bystrica 23. apríla (TASR) – Zásahový tím pre medveďa hnedého v sobotu dopoludnia usmrtil medvedicu v Nízky Tatrách, ktorá sa pohybovala v okolí Trangošky a turistickej trasy na Chatu Milana Rastislava Štefánika. TASR o tom informovala Kristína Bocková zo Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR, že pre nezodpovedné správanie turistov medvedica stratila plachosť a ohrozovala návštevníkov.



Pripomenula, že to bola štvorročná samica s hmotnosťou 62 kilogramov, na ktorú zásahový tím ŠOP SR evidoval opakované hlásenia a sťažnosti. Zviera sa pohybovalo aj v okolí Jaskyne mŕtvych netopierov. Podľa Bockovej to bolo i v blízkosti ubytovacích zariadení, hotelov a penziónov. V posledných dňoch sa vyskytovalo na zmienených lokalitách trvale, potvrdila.



ŠOP pripomína, že príčinou pohybu medvedice na týchto miestach bolo vyhľadávanie ľahko dostupnej potravy v blízkosti ľudí. Bolo to tiež prenasledovanie turistov spojené s vynucovaním si potravy. „Dlhodobo poukazujeme na nevhodné správanie sa ľudí, ktorí s cieľom natočenia videa či získania atraktívnej fotografie medvede prikrmujú. Medveď si tak zvykne na ľahko dostupnú potravu, spojí si človeka so zdrojom potravy a stratí plachosť,“ zdôrazňujú ochranári s tým, že podobný problém spôsobuje aj nezabezpečený biologický odpad z gastroprevádzok.



Uvádzajú tiež, že správanie sa medvedice bolo vyhodnotené ako nebezpečné, pretože bola hrozbou pre turistov a návštevníkov Nízkych Tatier. „Prípadný odchyt tohto jedinca a jeho premiestnenie nebolo vhodné,“ vysvetľujú a dopĺňajú, že by sa pravdepodobne do lokality vrátil alebo by svoje návyky a správanie sa opakoval aj v novej oblasti.



Bocková podotkla, že nebolo možné ani umiestnenie problémovej medvedice do zariadenia. Zvyknutá bola totiž na voľný život v prírode a neadaptovala by sa na umelo vytvorené podmienky v zajatí. „Bolo to prvé usmrtenie problémového jedinca medveďa hnedého zásahovým tímom v tomto roku,“ dodala.