Úspech v celoštátnej súťaži Vesmír očami detí zožali aj deti z Oravy

Do 34. ročníka súťaže postúpilo z regionálneho oravského kola 22 výtvarných prác.

Dolný Kubín 27. mája (TASR) - Na celoštátnom kole súťaže Vesmír očami detí boli tento rok opäť úspešné aj oravské deti. Ocenenia putujú do Novote a Dolného Kubína. TASR o tom informoval riaditeľ Oravského kultúrneho strediska (OKS) Miroslav Žabenský.



Do 34. ročníka súťaže postúpilo z regionálneho oravského kola 22 výtvarných prác. Oravu reprezentovali prostredníctvom svojich diel škôlkari aj žiaci základných a základných umeleckých škôl zo všetkých troch oravských okresov.



„Štyrom najtalentovanejším sa darilo výnimočne a ocenenie získali aj v celoštátnom kole súťaže. Cenu v najmladšej kategórii získal šesťročný Marek Ranostaj z Dolného Kubína, v druhej kategórii osemročná Ema Mikolajčíková z Novote, v štvrtej Silvia Jonáková z Dolného Kubína a v najstaršej, piatej kategórii, 13-ročná Megan Kuzmanová z Dolného Kubína,“ priblížil Žabenský.



Súčasťou odovzdávania cien a diplomov detským tvorcom, oceneným v regionálnom kole súťaže, bude v stredu 5. júna aj otvorenie posúťažnej výstavy detských výtvarných prác. „Výstavné priestory OKS v Dolnom Kubíne ožijú výtvormi detskej fantázie do 28. júna,“ dodal Žabenský.



Vyhlasovateľom súťaže Vesmír očami detí je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Organizátorom regionálneho kola je OKS v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.