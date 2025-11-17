< sekcia Regióny
Úspechom podľa predsedu kraja O. Luntera je fungujúce zastupiteľstvo
Počas odpočtu práce v rokoch 2022 až 2025 to v pondelok na tlačovej konferencii vo Zvolene povedal predseda kraja Ondrej Lunter.
Autor TASR
Zvolen 17. novembra (TASR) - Politickým úspechom je, že v Zastupiteľstve Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) dokázali spolu tri roky fungovať všetky rôzne hnutia, prúdy i strany. Počas odpočtu práce v rokoch 2022 až 2025 to v pondelok na tlačovej konferencii vo Zvolene povedal predseda kraja Ondrej Lunter.
Dodal, že namiesto toho, aby hľadali to, čo ich rozdeľuje, si povedali, čo je dôležité. Z programových úspechoch vyzdvihol niekoľko vecí. Prvá je podľa neho v rámci školstva. „Zmodernizovali sme naše školy, zároveň sa nám však darí prinášať do nich bezpečnosť,“ zdôraznil. Podotkol, že v jednotlivých zariadeniach sú prípady šikany. „V súčasnosti však má BBSK vytvorené mechanizmy, ktoré študenti vedia využiť,“ povedal.
Za nenaplnený cieľ považuje predseda BBSK opravy ciest. „Cieľom bolo, aby sme mali zrekonštruované všetky komunikácie, ktoré sú v našej správe,“ spomenul. Reagoval, že z centrálnej úrovne však zobrali kraju značnú časť prostriedkov, s ktorými na tento účel počítali. Doplnil, že v súčasnosti BBSK podarilo dosiahnuť tento cieľ na úroveň 70 percent. Ako uviedol, za tri roky zrekonštruovali 244 kilometrov ciest za 75.168.884 eur. Aktuálne obnovujú 24 kilometrov ciest za takmer šesť miliónov eur. Kraj tiež ukončil výstavbu úplne nových kruhových objazdov vo Zvolene na Rákoši a pred Sliačom.
Z členského príspevku Rozvojovej agentúry BBSK do oblastných organizácií cestovného ruchu v BBSK za tri roky schválili 102 projektových zámerov. Bolo to v celkovej sume 1.024.500 eur. Jedným z nich je cyklotrasa Poltár - Rimavská Sobota, ktorá má takmer 30 kilometrov a vedie po bývalej železničnej trati. „Dokončili sme prvú etapu rekonštrukcie cesty na Kráľovú hoľu. Spustili sme tiež ďalší projekt z takzvanej Coburgovskej železnej cesty, rekonštrukciu a revitalizáciu historického parku v Pohorelskej Maši,“ konštatuje kraj.
Významnými investíciami do kultúry boli podľa BBSK rekonštrukcia Divadla Jozefa Gregora Tajovského a Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Dokončili aj rekonštrukciu kultúrneho centra Litterra v Revúcej.
