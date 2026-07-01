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ÚSPEŠNÁ AKCIA: Hasiči uhasili požiar poľa v bratislavskej Rači

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Foto z miesta. Foto: Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj

Príčina vzniku požiaru a výška priamej materiálnej škody spôsobenej požiarom sú v štádiu zisťovania, uviedol HaZZ.

Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy a členovia okolitých dobrovoľných hasičských zborov v stredu popoludní uhasili požiar trávnatého porastu a poľa v bratislavskej Rači. Pri požiari sa nikto nezranil. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) Bratislava na sociálnej sieti.

„Príčina vzniku požiaru a výška priamej materiálnej škody spôsobenej požiarom sú v štádiu zisťovania,“ dodal HaZZ.

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