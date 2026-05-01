Piatok 1. máj 2026
ÚSPEŠNÁ AKCIA: Požiar lesa v katastri Hriňovej sa podarilo zlikvidovať

.
Foto z miesta. Foto: Hasičský a záchranný zbor

Autor TASR
Detva 1. mája (TASR) - Požiar lesa v katastri mesta Hriňová (okres Detva), ktorý vypukol ešte vo štvrtok (30. 4.), sa podarilo v piatok o 16.00 h zlikvidovať. Banskobystrickí krajskí hasiči o tom informovali na sociálnej sieti.

V lokalite pri rozhľadni Katruška na Poľane v Detvianskom okrese vypukol vo štvrtok požiar. Na mieste zasahovali hasiči aj letka Ministerstva vnútra SR.

.

Neprehliadnite

Premiér: Je našou povinnosťou ďalej tlačiť na rast minimálnej mzdy

SENIČOVÁ: Na európskom šampionáte je to úplne iný pocit

KURIOZITA NA LETISKU:Zatkli ženu s 30 korytnačkami prilepenými na tele

NS SR POTVRDIL 21 ROKOV VÄZENIA PRE J. CINTULU ZA ATENTÁT NA PREMIÉRA