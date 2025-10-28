< sekcia Regióny
Úspešného uchádzača na zhotoviteľa cyklotrasy Pod Párovcami vylúčili
Na predloženie dokumentov radnica vyzvala ďalšieho uchádzača v poradí.
Autor TASR
Piešťany 28. októbra (TASR) - Verejné obstarávanie na zhotoviteľa cyklotrasy na Ulici Pod Párovcami v predpokladanej hodnote 2,7 milióna eur bez DPH mesto Piešťany ukončilo, avšak pôvodne úspešný navrhovateľ bol vylúčený. Na predloženie dokumentov radnica vyzvala ďalšieho uchádzača v poradí. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Alexandra Střelcová.
Pôvodný víťaz spoločnosť CS s cenovou ponukou 2.262.061,19 eura bez DPH bol vylúčený, pretože nepredložil požadované dokumenty. „A oficiálne oznámil, že sa už do procesu nezapojí. Rozhodnutie o jeho vylúčení nadobudlo právoplatnosť dňa 24. októbra, uplynula tak lehota na podanie námietok,“ priblížila Střelcová.
Samospráva v súlade s legislatívou procesne postúpila k ďalšiemu uchádzačovi v poradí, ktorým je spoločnosť Colas Slovakia. Tá bola 24. októbra vyzvaná na predloženie potrebných dokumentov. „Po ich doručení bude možné formálne ukončiť proces verejného obstarávania,“ doplnila hovorkyňa.
Ak uchádzač splní všetky zákonné podmienky a nedôjde k ďalším námietkam zo strany ostatných uchádzačov, ktorí budú mať opäť lehotu v trvaní desať dní, mesto bude môcť uzavrieť zmluvu o dielo a pristúpiť k realizácii cyklochodníka.
Podľa Střelcovej je cieľom mesta postupovať čo najrýchlejšie a efektívne. „Keďže projekt musí byť zrealizovaný do 31. marca 2026 v súlade s podmienkami financovania z Plánu obnovy a odolnosti SR,“ dodala. Zmluvu s Ministerstvom dopravy SR na takmer 2,9 milióna eur radnica uzavrela začiatkom októbra.
Z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie vyplýva, že cyklochodník povedie od Kuzmányho ulice po piešťanské letisko. Trasa spojí viaceré sídliská, centrum, školy, kúpele, letisko a Staré Piešťany. Zámer podporuje kombinovanú a udržateľnú dopravu a zároveň znižuje tlak na mestské parkovanie.
Súbežný chodník pre chodcov má mať dĺžku 2,005 kilometra (km). Celkovo cyklotrasa vytvorí viac ako sedem km cyklistickej infraštruktúry, z toho vyše dva km tvoria úplne nové úseky a zvyšok tvoria tzv. upokojené zóny - úseky so zníženou rýchlosťou a bezpečnostnými opatreniami pre cyklistov a chodcov.
Dôležitou súčasťou riešenia je aj napojenie cyklotrasy na plánované záchytné parkovisko pri letisku, ktoré umožní návštevníkom a obyvateľom odstaviť auto na okraji mesta a pokračovať do centra na bicykli alebo pešo.
Projekt zároveň nadväzuje na dlhodobú spoluprácu medzi mestom Piešťany a Trnavským samosprávnym krajom. „Spoločný zámer zlepšiť prepojenie medzi mestskou a regionálnou infraštruktúrou sa realizuje aj prostredníctvom koordinácie pri výstavbe cyklotrasy a plánovaného parkoviska,“ doplnila.
