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Košice: Ustanovujúce zastupiteľstvá sa konali v Šaci a Myslave
MČ Myslava má znovuzvoleného starostu Františka Beera.
Autor TASR
Košice 20. novembra (TASR) - Ustanovujúce miestne zastupiteľstvá sa v piatok uskutočnili v dvoch košických mestských častiach (MČ), a to Šaca a Myslava. Počas nich zložili zvolení starostovia spoločne s poslancami sľub a ujali sa oficiálne funkcií.
V MČ Šaca sa stala starostkou Lucia Iľaščíková. V sedemčlennom miestnom poslaneckom zbore budú traja nezávislí poslanci, dvaja za strany Tím Košice, Starostovia a nezávislí kandidáti, za ktoré kandidovala aj starostka, a po jednom za stranu KDH a Košickú stranu. Počas pracovnej časti sa okrem iného volila návrhová komisia, mandátová komisia a volebná komisia či poverený poslanec.
MČ Myslava má znovuzvoleného starostu Františka Beera. V päťčlennom miestnom poslaneckom zbore sú traja nezávislí poslanci a dvaja za stranu KDH.
V MČ Šaca sa stala starostkou Lucia Iľaščíková. V sedemčlennom miestnom poslaneckom zbore budú traja nezávislí poslanci, dvaja za strany Tím Košice, Starostovia a nezávislí kandidáti, za ktoré kandidovala aj starostka, a po jednom za stranu KDH a Košickú stranu. Počas pracovnej časti sa okrem iného volila návrhová komisia, mandátová komisia a volebná komisia či poverený poslanec.
MČ Myslava má znovuzvoleného starostu Františka Beera. V päťčlennom miestnom poslaneckom zbore sú traja nezávislí poslanci a dvaja za stranu KDH.