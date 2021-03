Ústav detskej tuberkulózy v Dolnom Smokovci dostal nové prístroje

Dolný Smokovec 24. marca (TASR) – Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb (NÚDTaRCH) v Dolnom Smokovci dostal tri infúzne pumpy a jeden pulzný oxymeter. Prístroje v hodnote 5000 eur sú z vyzbieraných peňazí v rámci charitatívneho projektu, ktorý sa každoročne koná v Golfovom rezorte Black Stork - Charity golf cup pod záštitou Petra Bondru. Na pôde ústavu ich v stredu odovzdal bývalý slovenský hokejista Peter Bondra a zakladateľ golfového rezortu vo Veľkej Lomnici Jiří Hruška.



Bondra ozrejmil, že už 13 rokov sa snažia pomáhať deťom z Prešovského kraja, ktoré sú odkázané na pomoc. Po vyhodnotení golfového turnaja, ktorý sa konal v minulom roku v auguste, zostala čiastka okolo 5000 eur z dodatočných darov, za ktorú kúpili infúzne pumpy a pulzný oxymeter pre ústav v Dolnom Smokovci.



Myšlienka projektu začala asi pred 13 rokmi. Bondra priblížil, že ešte počas svojej pôsobnosti v USA mal nadáciu, kde prispieval, a takisto jeho spoluhráči a diváci. Po ukončení hráčskej kariéry chcel urobiť niečo podobné aj na Slovensku. Tak vznikol charitatívny golfový turnaj v Tatrách. Na ten chodia nielen športovci, herci, známe osobnosti, ale aj bežní návštevníci, ktorí chcú pomôcť. „V poturnajovej dražbe sa každý rok podarí získať vyše 25.000 eur. Minulý rok to bolo 26.100 eur. Tieto peniaze cez nadáciu Miroslava Šatana darujeme deťom, ktoré sú odkázané na pomoc. Prispievame na operácie, rehabilitácie, vozíčky. Za 13 rokov sa podarilo vyzbierať dokopy 263.960 eur,“ podotkol Bondra.



Zdravotnícke zariadenie v Dolnom Smokovci poskytuje zdravotnú starostlivosť primárne v oblasti pneumoftizeológie, kde majú na oddelení intenzívnej medicíny aj pacientov v ťažšom zdravotnom stave. „Po komunikácii s nadáciou sme sa dohodli, že za sumu, ktorú nám ponúkli, by sme potrebovali infúzne pumpy a pulzný oxymeter. Sú to moderné výrobky, kde sú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti deti menej traumatizovné, je to príjemnejšie, prístroje sú tiché, takže ich nerušia pri liečbe,“ dodala riaditeľka ústavu Miroslava Mištunová.