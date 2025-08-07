< sekcia Regióny
Ústav: Na detskej klinike zrekonštruovali poslednú triedu školy
V rámci obnovy triedy sa zrekonštruovali stropy, renovovali zárubne a dvere, vymaľovali a vytapetovali steny.
Autor TASR
Bratislava 7. augusta (TASR) - V priestoroch detskej otorinolaryngologickej (ORL) kliniky Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) na bratislavských Kramároch otvorili poslednú zrekonštruovanú triedu školy a škôlky. Na štvrtkovom slávnostnom otvorení triedy o tom informoval riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň.
„Detská ORL bola jedna z posledných kliník, kde sme nemali ešte zrekonštruované priestory, postupne rekonštruujeme všetky kliniky. Vzdelávacie centrum je veľmi dôležité pre komfort pobytu. V nemocnici vnímame školu a škôlku ako dôležitú súčasť liečby, pomáhajú deťom nezmeškať vzdelanie, udržať si školské návyky a plynule pokračovať vo vzdelávaní aj počas hospitalizácie,“ priblížil Bartoň.
Prednostka kliniky Irina Goljerová pripomenula, že detská ORL klinika patrí medzi najvyťaženejšie pracoviská nemocnice. Minulý rok vykonali na klinike celkovo 1951 operačných a endoskopických výkonov. Denne ide v priemere o desať operačných výkonov, spolu 1707 chirurgických zákrokov za rok. „Máme veľký obrat pacientov, robíme zhruba 20.000 vyšetrení za rok. Myslím si, že naši detskí pacienti a ich rodičia túto rekonštrukciu ocenia,“ podotkla. Dodala, že vlani bolo na lôžkovom oddelení hospitalizovaných vyše 1400 pacientov. Vzdelávanie im podľa nej pomáha zmierniť stres z hospitalizácie či podporiť ich psychickú pohodu.
Základná škola pri zdravotníckom zariadení pôsobí v NÚDCH už vyše troch desaťročí. Deti sa vzdelávajú podľa prispôsobeného programu, ktorý zohľadňuje ich zdravotný stav. Ako vysvetlila riaditeľka školy Štefánia Kmeťková, ročne ich systémom prejde minimálne 7000 detí. Denne učia približne osem až desať žiakov. Pedagógovia komunikujú s kmeňovými školami pacientov a prispôsobujú výučbu ich možnostiam. „Nemáme individuálne plány, ale individuálny prístup. Všetci naši učitelia sú špeciálni pedagógovia, ktorí vedia reagovať na aktuálny stav dieťaťa,“ vysvetlila.
Materská škola (MŠ) pri zdravotníckom zariadení je najväčšou svojho druhu na Slovensku. V NÚDCH má 15 tried, ktoré vedú kvalifikované učiteľky priamo na jednotlivých klinikách. „V minulom školskom roku sme mali zapísaných do materskej školy 5840 detí, z toho takmer 300 bolo so zdravotným znevýhodnením a asi 70 detí so sociálne znevýhodneného prostredia,“ priblížila riaditeľka MŠ Zuzana Sopúchová.
V rámci obnovy triedy sa zrekonštruovali stropy, renovovali zárubne a dvere, vymaľovali a vytapetovali steny. „Zamerali sme sa na vytvorenie farebného, príjemného prostredia. (...) Okrem toho sme osadili nové nástenkové linoleum, dodali nový nábytok a nainštalovali klimatizáciu,“ spresnil koordinátor renovácie v spoločnosti Budimex Matej Opet.
„Detská ORL bola jedna z posledných kliník, kde sme nemali ešte zrekonštruované priestory, postupne rekonštruujeme všetky kliniky. Vzdelávacie centrum je veľmi dôležité pre komfort pobytu. V nemocnici vnímame školu a škôlku ako dôležitú súčasť liečby, pomáhajú deťom nezmeškať vzdelanie, udržať si školské návyky a plynule pokračovať vo vzdelávaní aj počas hospitalizácie,“ priblížil Bartoň.
Prednostka kliniky Irina Goljerová pripomenula, že detská ORL klinika patrí medzi najvyťaženejšie pracoviská nemocnice. Minulý rok vykonali na klinike celkovo 1951 operačných a endoskopických výkonov. Denne ide v priemere o desať operačných výkonov, spolu 1707 chirurgických zákrokov za rok. „Máme veľký obrat pacientov, robíme zhruba 20.000 vyšetrení za rok. Myslím si, že naši detskí pacienti a ich rodičia túto rekonštrukciu ocenia,“ podotkla. Dodala, že vlani bolo na lôžkovom oddelení hospitalizovaných vyše 1400 pacientov. Vzdelávanie im podľa nej pomáha zmierniť stres z hospitalizácie či podporiť ich psychickú pohodu.
Základná škola pri zdravotníckom zariadení pôsobí v NÚDCH už vyše troch desaťročí. Deti sa vzdelávajú podľa prispôsobeného programu, ktorý zohľadňuje ich zdravotný stav. Ako vysvetlila riaditeľka školy Štefánia Kmeťková, ročne ich systémom prejde minimálne 7000 detí. Denne učia približne osem až desať žiakov. Pedagógovia komunikujú s kmeňovými školami pacientov a prispôsobujú výučbu ich možnostiam. „Nemáme individuálne plány, ale individuálny prístup. Všetci naši učitelia sú špeciálni pedagógovia, ktorí vedia reagovať na aktuálny stav dieťaťa,“ vysvetlila.
Materská škola (MŠ) pri zdravotníckom zariadení je najväčšou svojho druhu na Slovensku. V NÚDCH má 15 tried, ktoré vedú kvalifikované učiteľky priamo na jednotlivých klinikách. „V minulom školskom roku sme mali zapísaných do materskej školy 5840 detí, z toho takmer 300 bolo so zdravotným znevýhodnením a asi 70 detí so sociálne znevýhodneného prostredia,“ priblížila riaditeľka MŠ Zuzana Sopúchová.
V rámci obnovy triedy sa zrekonštruovali stropy, renovovali zárubne a dvere, vymaľovali a vytapetovali steny. „Zamerali sme sa na vytvorenie farebného, príjemného prostredia. (...) Okrem toho sme osadili nové nástenkové linoleum, dodali nový nábytok a nainštalovali klimatizáciu,“ spresnil koordinátor renovácie v spoločnosti Budimex Matej Opet.