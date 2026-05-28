Ústav na výkon väzby Bratislava rozšíril svoje edukačné aktivity
Autor TASR
Bratislava 28. mája (TASR) - Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Bratislava rozšíril svoje edukačné a resocializačné aktivity o novú formu spolupráce s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Spolupráca bude prebiehať priebežne počas celého školského roka a je koncipovaná ako dlhodobá a trvalá forma odborného partnerstva. Cieľom je prepájať odborné akademické prostredie s praxou výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody a zároveň podporovať zvyšovanie právneho povedomia a životných kompetencií obvinených a odsúdených osôb. Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) o tom informuje na svojom webe.
Študenti právnickej fakulty realizujú pod odborným pedagogickým vedením prednášky, diskusie a edukačné aktivity určené osobám vo výkone väzby a výkone trestu. Aktivity sú zamerané najmä na praktické oblasti využiteľné po prepustení na slobodu, ako sú právne minimum pre bežný život, orientácia v právach a povinnostiach občana, prevencia právnych rizík, riešenie diskriminácie či možnosti zákonnej ochrany v každodenných situáciách.
Prednášky sú realizované pre širšiu populáciu odsúdených a obvinených osôb v rámci celého ústavu, pričom vybrané tematické bloky sú osobitne prispôsobené aj potrebám odsúdených, zaradených vo výstupnom oddiele v rámci národného projektu „Šanca na návrat 2“.
„Významným prínosom tejto spolupráce je možnosť prinášať do prostredia ústavu odborné, prakticky orientované a interaktívne vzdelávanie, ktoré podporuje rozvoj zodpovednosti, právneho vedomia a schopnosti lepšie sa orientovať v bežných životných situáciách po návrate do spoločnosti. Takáto forma edukácie zároveň vytvára priestor na otvorenú diskusiu a motiváciu odsúdených k pozitívnej zmene,“ vysvetlil ZVJS.
Spolupráca je podľa zboru prínosná aj pre študentov právnickej fakulty, ktorí získavajú cennú odbornú skúsenosť z prostredia výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody a možnosť aplikovať svoje vedomosti v praxi pod odbornou supervíziou pedagógov.
