Ústav Predná Hora oslávil 20 rokov pôsobenia ocenením zamestnancov
Špecializovaná nemocnica 20. výročie pôsobenia ako nezisková organizácia oslávila slávnostnou prevádzkovou schôdzou.
Autor TASR
Muránska Huta 10. októbra (TASR) - Odborný liečebný ústav psychiatrický (OLÚP) v Prednej Hore na Muránskej planine si pripomenul 20. výročie svojho pôsobenia ako nezisková organizácia. Špecializovaná nemocnica, ktorá sa zameriava na liečbu látkových a nelátkových závislostí, v súvislosti s jubileom ocenila i svojich významných zamestnancov. TASR o tom za OLÚP informovala Katarína Ďurejová.
Špecializovaná nemocnica 20. výročie pôsobenia ako nezisková organizácia oslávila slávnostnou prevádzkovou schôdzou. Súčasťou podujatia bolo aj slávnostné otvorenie druhého ročníka Galérie slávy, ktorá má byť trvalou pripomienkou obetavej práce a prínosu zamestnancov ústavu.
Do druhého ročníka Galérie slávy boli uvedení štyria významní zamestnanci zariadenia. Jozef Benkovič, Viera Lábajová, Ľudovít Juráš a Pavel Hlubocký in memoriam boli ocenení za dlhoročné skúsenosti a neoceniteľný prínos k napĺňaniu poslania organizácie.
„Predná Hora je miestom, kde sa spája odbornosť, ľudskosť a nádej. Dvadsať rokov nášho fungovania ako neziskovej organizácie by nebolo možné bez nasadenia ľudí, ktorí denne venujú svoje sily a srdce pacientom. Galéria slávy je naším poďakovaním tým, ktorí svojou prácou a životným príkladom zanechali v našej inštitúcii hlbokú stopu,“ uviedol riaditeľ ústavu Vladimír Stanislav.
Špecializovaná nemocnica na liečbu závislostí na Prednej Hore sídli v bývalom zimnom sídle bulharského cára Ferdinanda Coburga, ktoré bolo postavené medzi rokmi 1912 a 1914. Od roku 1952 objekt slúžil ako tuberkulózne sanatórium, v roku 1973 sa reprofilizovalo na protialkoholickú liečebňu. V roku 1995 bolo na Prednej Hore založené špecializované pracovisko pre liečbu závislostí od tvrdých drog a patologického hráčstva. V roku 2005 sa štátna príspevková organizácia transformovala na neziskovú organizáciu OLÚP Predná Hora.
