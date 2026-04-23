Ústav srdcových chorôb poskytne 8. mája zamestnancom pracovné voľno
V rámci konsolidácie bol 8. máj, Deň víťazstva nad fašizmom, v roku 2026 zrušený ako deň pracovného pokoja, ale sviatkom zostal a zamestnanci majú nárok na príplatok.
Autor TASR
Banská Bystrica 23. apríla (TASR) - Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (SÚSCCH) v Banskej Bystrici poskytne 8. mája zamestnancom na svojich pracoviskách pracovné voľno. SÚSCCH o tom vo štvrtok informoval na sociálnej sieti.
„V tento deň nebudeme poskytovať ambulantnú zdravotnú starostlivosť. Lôžková časť bude zabezpečovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Ak mal niekto na tento deň naplánovaný termín na ambulantné vyšetrenie, budú ho kontaktovať naši zamestnanci na účely dohodnutia náhradného termínu,“ uviedol SÚSCCH.
K rovnakému kroku pristúpila aj Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici, ktorá to oznámila v stredu (22. 4.). V deň 8. mája bude poskytovať len akútnu, neodkladnú zdravotnú starostlivosť. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.
„Uvedomujeme si, že zmena plánovaných termínov môže spôsobiť komplikácie, ale robíme všetko preto, aby bol dosah tejto situácie čo najmenší a aby pacienti dostali nový termín v čo najkratšom čase,“ uviedla hovorkyňa.
Podľa nej plánované hospitalizácie a operačné výkony presunú na náhradné termíny. O všetkých zmenách budú pacienti informovaní príslušnou klinikou alebo oddelením. Platí to aj v prípade vyšetrení ako CT, MR, RTG, sono a mamo.
V rámci konsolidácie bol 8. máj, Deň víťazstva nad fašizmom, v roku 2026 zrušený ako deň pracovného pokoja, ale sviatkom zostal a zamestnanci majú nárok na príplatok.
„V tento deň nebudeme poskytovať ambulantnú zdravotnú starostlivosť. Lôžková časť bude zabezpečovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Ak mal niekto na tento deň naplánovaný termín na ambulantné vyšetrenie, budú ho kontaktovať naši zamestnanci na účely dohodnutia náhradného termínu,“ uviedol SÚSCCH.
K rovnakému kroku pristúpila aj Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici, ktorá to oznámila v stredu (22. 4.). V deň 8. mája bude poskytovať len akútnu, neodkladnú zdravotnú starostlivosť. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.
„Uvedomujeme si, že zmena plánovaných termínov môže spôsobiť komplikácie, ale robíme všetko preto, aby bol dosah tejto situácie čo najmenší a aby pacienti dostali nový termín v čo najkratšom čase,“ uviedla hovorkyňa.
Podľa nej plánované hospitalizácie a operačné výkony presunú na náhradné termíny. O všetkých zmenách budú pacienti informovaní príslušnou klinikou alebo oddelením. Platí to aj v prípade vyšetrení ako CT, MR, RTG, sono a mamo.
V rámci konsolidácie bol 8. máj, Deň víťazstva nad fašizmom, v roku 2026 zrušený ako deň pracovného pokoja, ale sviatkom zostal a zamestnanci majú nárok na príplatok.