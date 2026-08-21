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Ústavní činitelia si pripomenuli výročie okupácie Československa
Beniak na úvod odôvodnil neprítomnosť prezidenta SR pracovným programom hlavy štátu.
Autor TASR
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Bratislava 21. augusta (TASR) - Ústavní činitelia aj zástupcovia ďalších organizácií a diplomatických zborov si v piatok pred budovou Univerzity Komenského v Bratislave pripomenuli 58. výročie začiatku okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD), ktorý na podujatí zastupoval vládu SR, nebol príchod vojsk v roku 1968 žiadnou pomocou. Označil ho za okupácia suverénnej krajiny. Podpredseda Národnej rady SR Martin Dubéci (PS) vo svojom príhovore spomenul paralely medzi okupáciou Československa a vojnou na Ukrajine, ktorú vedie Rusko. Prezident SR Peter Pellegrini prostredníctvom príhovoru, ktorý za neho prečítal veliteľ sídla prezidenta plukovník Richard Beniak, poukázal na to, že okrem konkrétnych obetí mala invázia aj iné dôsledky.
„Pre nás a našu štátnosť, Slovenskú republiku, je odkaz augusta 1968 dôležitý aj dnes. Historická skúsenosť roka 1968 má pre nás jasný medzinárodno-politický rozmer, medzinárodné vzťahy nemôžu byť založené na práve silnejšieho rozhodovať o slabšom. O osude krajiny nemôže rozhodovať cudzia moc s použitím vojenskej sily. Toto nie je iba lekcia z minulosti, je to princíp, ktorý musí zostať pevnou súčasťou medzinárodného poriadku,“ vyhlásil Blanár, podľa ktorého dôsledky invázie neboli len politické, ale mali aj tragické následky pre rodiny, ktoré prišli o svojich blízkych.
Beniak na úvod odôvodnil neprítomnosť prezidenta SR pracovným programom hlavy štátu. Pellegrini v príhovore, ktorý Beniak prečítal, pripomenul, že invázia zastavila reformy socializmu s ľudskou tvárou. „Nedopusťme, aby sa sloboda slova zamieňala so šírením nenávisti či klamstiev. August 1968 tiež dokazuje, že politické a mocenské ciele sa nikdy nedajú dlhodobo dosahovať násilnými prostriedkami. Akokoľvek sa zdala neporaziteľná sila státisícov vojakov okupačnej armády, napokon vtedajšia totalitná moc po 21 rokoch podľahla volaniu spoločnosti po slobode,“ odznelo z príhovoru.
Podpredseda parlamentu Dubéci skonštatoval, že obdobie rokov 1968 až 1989 sa dnes používa na rozdelenie spoločnosti. Namiesto toho by podľa neho malo byť využité na jej spojenie. „Veď invázia zmarila rovnako možnosti slobodných demokratických volieb, slobody vierovyznania a ideu rovnosti. Invázia tiež potvrdila, že Československo bolo štátom, o ktorého smerovaní nesmela rozhodnúť vôľa jeho ľudu, ale veľmocenská logika. Veľmi podobná veľmocenská logika už vyše štyri roky spôsobuje plnoformátovú agresiu proti nášmu susedovi Ukrajine, a s ňou spojené obete,“ myslí si Dubéci. Ako dodal, želá si, aby slová o jednote, ktoré na výročie zaznievajú, platili aj po ňom. Pripomenul úlohu politikov v tomto procese.
Spomienku v centre Bratislavy narušili dvaja muži. Ministrovi Blanárovi vyčítali spoluprácu s Ruskom. Incidenty po ich výkrikoch riešila polícia. Blanár po skončení udalosti pre médiá reagoval, že sloboda vyjadrovania je aj posolstvom obetí z roku 1968. Poukázal však, že vyjadrovať sa je potrebné kultivovane.
„Pre nás a našu štátnosť, Slovenskú republiku, je odkaz augusta 1968 dôležitý aj dnes. Historická skúsenosť roka 1968 má pre nás jasný medzinárodno-politický rozmer, medzinárodné vzťahy nemôžu byť založené na práve silnejšieho rozhodovať o slabšom. O osude krajiny nemôže rozhodovať cudzia moc s použitím vojenskej sily. Toto nie je iba lekcia z minulosti, je to princíp, ktorý musí zostať pevnou súčasťou medzinárodného poriadku,“ vyhlásil Blanár, podľa ktorého dôsledky invázie neboli len politické, ale mali aj tragické následky pre rodiny, ktoré prišli o svojich blízkych.
Beniak na úvod odôvodnil neprítomnosť prezidenta SR pracovným programom hlavy štátu. Pellegrini v príhovore, ktorý Beniak prečítal, pripomenul, že invázia zastavila reformy socializmu s ľudskou tvárou. „Nedopusťme, aby sa sloboda slova zamieňala so šírením nenávisti či klamstiev. August 1968 tiež dokazuje, že politické a mocenské ciele sa nikdy nedajú dlhodobo dosahovať násilnými prostriedkami. Akokoľvek sa zdala neporaziteľná sila státisícov vojakov okupačnej armády, napokon vtedajšia totalitná moc po 21 rokoch podľahla volaniu spoločnosti po slobode,“ odznelo z príhovoru.
Podpredseda parlamentu Dubéci skonštatoval, že obdobie rokov 1968 až 1989 sa dnes používa na rozdelenie spoločnosti. Namiesto toho by podľa neho malo byť využité na jej spojenie. „Veď invázia zmarila rovnako možnosti slobodných demokratických volieb, slobody vierovyznania a ideu rovnosti. Invázia tiež potvrdila, že Československo bolo štátom, o ktorého smerovaní nesmela rozhodnúť vôľa jeho ľudu, ale veľmocenská logika. Veľmi podobná veľmocenská logika už vyše štyri roky spôsobuje plnoformátovú agresiu proti nášmu susedovi Ukrajine, a s ňou spojené obete,“ myslí si Dubéci. Ako dodal, želá si, aby slová o jednote, ktoré na výročie zaznievajú, platili aj po ňom. Pripomenul úlohu politikov v tomto procese.
Spomienku v centre Bratislavy narušili dvaja muži. Ministrovi Blanárovi vyčítali spoluprácu s Ruskom. Incidenty po ich výkrikoch riešila polícia. Blanár po skončení udalosti pre médiá reagoval, že sloboda vyjadrovania je aj posolstvom obetí z roku 1968. Poukázal však, že vyjadrovať sa je potrebné kultivovane.