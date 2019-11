Ústavný súd rozhodol v spore o PTH v prospech mesta Prievidza

Košice 26. novembra (TASR) – Ústavný súd (ÚS) SR dal v utorok za pravdu mestu Prievidza v spore o manažérsku kontrolu nad spoločnosťou Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH), v ktorej je mesto väčšinovým akcionárom. Uznesením Krajského súdu v Bratislave z októbra 2017 došlo k porušeniu základného práva mesta Prievidza, preto ho ÚS zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.



Mesto Prievidza vstúpilo do daného sporu ešte v roku 2016. Najprv Okresný súd Bratislava IV rozhodol v prospech mesta a konštatoval, že zástupca Hornonitrianskych baní nesmie konať za PTH sám, ale spolu so zástupcom mesta. Krajský súd v Bratislave toto rozhodnutie zamietol. Preto sa mesto obrátilo na ÚS, ktorý jeho sťažnosti vyhovel. Spor sa vracia späť na Krajský súd do Bratislavy, ktorý je viazaný názorom ÚS.



"Ústavný súd, myslím si, že pomerne ostro skritizoval Krajský súd v Bratislave za viacero zásadných procesných pochybení v konaní, teda odopretie spravodlivosti mestu Prievidza, ako aj slabé odôvodnenie súdneho rozhodnutia, ktoré bolo absolútne nepresvedčivé, arbitrárne a svojvoľné. Ústavný súd sa vyjadril aj k tomu, či môže akcionár spoločnosti podávať žalobu priamo proti predsedu predstavenstva, a tu povedal, že môže," uviedol pre novinárov Pavol Poláček, právny zástupca mesta Prievidza.



V ústavnej sťažnosti mesto namietalo, že ako väčšinový akcionár nemá reálny dosah na riadenie svojej spoločnosti a na konanie predsedu predstavenstva, ktorý je nominantom druhého akcionára. "Podľa interných predpisov musia za teplárne konať zástupca Hornonitrianskych baní Prievidza spolu so zástupcom mesta. Cieľom tohto mechanizmu je ochrana záujmov a majetku oboch akcionárov. Ani jeden z nich nesmie konať tak, aby ohrozoval druhého akcionára," konštatoval Poláček.



Podľa primátorky Prievidze Kataríny Macháčkovej nominant Hornonitrianskych baní Prievidza v predstavenstve PTH v mnohých prípadoch nekonal tak, ako to prikazujú stanovy PTH a za spoločnosť konal samostatne bez zástupcu mesta ako väčšinového akcionára. "Toto konanie vážne ohrozuje podnik. Ako väčšinový akcionár sme totiž nevedeli, do akých právnych vzťahov PTH vstupuje. Pri obrane našich práv sme sa dostali až na Ústavný súd a som veľmi rada, že sme dnes uspeli," dodala. Pripomenula, že ide o strategického dodávateľa tepla pre mesto.



Podľa Poláčeka má rozhodnutie ÚS zásadný význam aj pre právnu prax. "Jasne sa totiž vyjadrilo k tomu, ako majú konať osoby v riadiacich funkciách obchodných spoločností," skonštatoval.



Spoločnosť PTH je dodávateľom tepla v meste Prievidza. Mesto má v nej 51% akcií, zvyšných 49 % vlastní spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza.