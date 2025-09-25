< sekcia Regióny
Ústavný súd v Košiciach má deň otvorených dverí
Novinkou pre návštevníkov je možnosť zapojiť sa do vedomostných kvízov prostredníctvom QR kódov.
Autor TASR
Košice 25. septembra (TASR) - Deň otvorených dverí pre verejnosť sa vo štvrtok koná na Ústavnom súde (ÚS) SR v Košiciach. Novinkou pre návštevníkov je možnosť zapojiť sa do vedomostných kvízov prostredníctvom QR kódov v stánku ÚS.
„Vedomosti o ústavnom súde, jeho postavení, právomociach a organizácii budú mať návštevníci možnosť načerpať počas prehliadok v sprievode zamestnancov kancelárie ústavného súdu,“ informoval Odbor tlačový a informačný Kancelárie ÚS SR.
Záujemcovia tak môžu spoznať priestory, ktoré nie sú verejnosti bežne dostupné - Sieň nezávislosti, kde sa konajú neverejné zasadnutia pléna ÚS, salónik, v ktorom vedenie súdu prijíma protokolárne návštevy, kanceláriu sudcu, nádvorie ÚS a pojednávaciu miestnosť, v ktorej sa konajú verejné pojednávania, konferencie a školenia. Okrem sprievodcov budú informácie podávané aj prostredníctvom QR kódov videoprehliadky. Tieto kódy budú spolu s popismi jednotlivých stanovíšť umiestnené v interiéroch a exteriéroch objektov ÚS.
Súčasťou programu je premietanie filmového dokumentu o ÚS „Najmocnejšia inštitúcia“, prezentácia o ÚS určená pre základné a stredné školy a prehliadka výtvarných prác z predchádzajúcich ročníkov Dňa otvorených dverí.
Predseda ÚS Ivan Fiačan odovzdá ceny výhercom literárnej súťaže na tému „Mládež a ústavné povedomie: formovanie uvedomelých občanov“ a výtvarnej súťaže na tému „Práva a slobody nám dávajú krídla“. Do súťaží sa zapojili žiaci a študenti z Košíc, Brezna, Levoče, Gelnice, Prakoviec, Červenice, Krompách, Žiaru nad Hronom, Hlohovca, Buzice, Myjavy, Nitry a Bratislavy. Deti a mladí ľudia vo svojich prácach podľa ÚS akcentovali význam rodiny a školy pri formovaní ústavného povedomia, vyjadrili uznanie rodičom aj učiteľom, ktorí im vysvetľujú ústavné princípy, upozorňujú ich na práva a slobody a potrebu ich ochrany.
„To, že deti a mládež majú záujem o ústavu, ústavné otázky a ústavnosť, znamená, že máme nádej na pozitívny vývoj v budúcnosti. To, že pod vedením rodičov a učiteľov prejavujú už v mladom veku ochotu a spôsobilosť participácie na veciach verejných, je signálom, že nám rastie generácia s potrebnou empatiou i asertivitou pre elimináciu rozdielov medzi ľuďmi a posilnenie vzájomnej úcty a rešpektu,“ uviedol Fiačan.
