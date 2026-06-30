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Ústavný súd zastavil konanie pri zákone o meste Košice

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Na snímke budova Ústavného súdu (ÚS) SR. Foto: TASR - František Iván

Nedávna zmena v zákone o meste Košice bola reakciou na podanie ombudsmana s vypustením sporných častí.

Autor TASR
Košice 30. júna (TASR) - Ústavný súd (SR) v utorok zastavil konanie v prípade zákona o meste Košice a určovania volebných obvodov, ktoré v máji napadol verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský. Keďže parlament v júni vyhovel jeho výhradám a napadnuté ustanovenia zmenil, ombudsman svoj návrh na ÚS zobral späť.

Dobrovodský v podaní namietal zavedenie povinnosti, aby každá mestská časť Košíc, a po reforme územného členenia aj každá miestna časť, mala v mestskom zastupiteľstve a miestnych zastupiteľstvách najmenej jedného poslanca bez ohľadu na počet obyvateľov. Navrhoval aj pozastavenie účinnosti napadnutých ustanovení ešte pred tohtoročnými komunálnymi voľbami. Takto nastavené pravidlá podľa neho mohli vážne narušiť princíp rovnosti volebného práva.

Nedávna zmena v zákone o meste Košice bola reakciou na podanie ombudsmana s vypustením sporných častí. Pozmeňujúci návrh v rámci hlasovania o novele zákona o obecnom zriadení podal poslanec Igor Šimko (Hlas-SD).
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