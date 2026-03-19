Ústredie ľudovej umeleckej výroby predstavuje autorku B. Šperkovú
Blanka Šperková, rodáčka z Banskej Bystrice, tvorkyňa unikátnej techniky pletenia z drôtu prstami, tvorí šperky a plastiky z drôtu od roku 1970.
Autor TASR
Bratislava 19. marca (TASR) - Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) vo štvrtok v Bratislave otvorí výstavu Blanka Šperková & Marianka, Adamko a Darjanka. Súvisí s materiálovou témou ústredia, ktorým je v roku 2026 drôt. „Drotárstvo - remeslo a umenie bolo koncom roka 2019 zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. V tomto kontexte je koncipovaná aj prvá tohtoročná výstava v dizajn štúdiu,“ uvádza organizátor. Predstavuje projekt etablovanej autorky, ktorá sa pri tvorbe inšpirovala detskou kresbou.
„Jeho ideou je prirodzené generačné prepojenie a prelínanie tradičného remesla s novými formami,“ približuje projektová manažérka Alena Pastorková projekt prezentujúci diela Šperkovej a jej vnúčat Marianky, Adamka a Darjanky Dvorských. Ide o trojrozmerné ručne pletené plastiky z drôtu a zo sklenených korálikov, dopĺňajú ich dvojrozmerné obrazy a kresby. Vzniká tak hravý a farebne rozmanitý celok pútavý pre deti i dospelých.
Blanka Šperková, rodáčka z Banskej Bystrice, tvorkyňa unikátnej techniky pletenia z drôtu prstami, tvorí šperky a plastiky z drôtu od roku 1970. Vyštudovala grafiku na ŠUP Josefa Vydru v Bratislave, následne Ateliér bábkového výtvarníctva (AMU) a Vysokú umeleckopriemyselnú školu v Prahe. Inšpirovala sa starou tradíciou slovenských drotárov, avšak vyvinula si vlastnú autorskú techniku pletenia.
„Minimalistickým použitím jediného stehu tvorí v intenciách voľnej sochárskej tvorby, ako aj subtílnych šperkov. Tematické zameranie jej tvorby siaha od realistickejších figuratívnych až po štylizované formy, ale vždy s jasným literárnym podtextom,“ približuje ÚĽUV Šperkovú, ktorá ako hlavné výrazové prvky využíva špecifické vlastnosti drôtenej siete - vzdušnosť, priehľadnosť, vrstvenie plôch a tiež hru svetla a tieňa.
Šperková sa podieľala na mnohých kolektívnych a sólových projektoch, jej diela sa nachádzajú v súkromných a štátnych zbierkach doma i v zahraničí. Získala viacero ocenení v rôznych oblastiach tvorby. Žije a tvorí v Brne. V posledných rokoch ju inšpirovali k tvorbe nových diel jej vnúčatá. Aj preto vznikla výstava Blanka Šperková & Marianka, Adamko a Darjanka. V priestoroch Dizajn štúdia ÚLUV potrvá do 25. mája.
„Jeho ideou je prirodzené generačné prepojenie a prelínanie tradičného remesla s novými formami,“ približuje projektová manažérka Alena Pastorková projekt prezentujúci diela Šperkovej a jej vnúčat Marianky, Adamka a Darjanky Dvorských. Ide o trojrozmerné ručne pletené plastiky z drôtu a zo sklenených korálikov, dopĺňajú ich dvojrozmerné obrazy a kresby. Vzniká tak hravý a farebne rozmanitý celok pútavý pre deti i dospelých.
Blanka Šperková, rodáčka z Banskej Bystrice, tvorkyňa unikátnej techniky pletenia z drôtu prstami, tvorí šperky a plastiky z drôtu od roku 1970. Vyštudovala grafiku na ŠUP Josefa Vydru v Bratislave, následne Ateliér bábkového výtvarníctva (AMU) a Vysokú umeleckopriemyselnú školu v Prahe. Inšpirovala sa starou tradíciou slovenských drotárov, avšak vyvinula si vlastnú autorskú techniku pletenia.
„Minimalistickým použitím jediného stehu tvorí v intenciách voľnej sochárskej tvorby, ako aj subtílnych šperkov. Tematické zameranie jej tvorby siaha od realistickejších figuratívnych až po štylizované formy, ale vždy s jasným literárnym podtextom,“ približuje ÚĽUV Šperkovú, ktorá ako hlavné výrazové prvky využíva špecifické vlastnosti drôtenej siete - vzdušnosť, priehľadnosť, vrstvenie plôch a tiež hru svetla a tieňa.
Šperková sa podieľala na mnohých kolektívnych a sólových projektoch, jej diela sa nachádzajú v súkromných a štátnych zbierkach doma i v zahraničí. Získala viacero ocenení v rôznych oblastiach tvorby. Žije a tvorí v Brne. V posledných rokoch ju inšpirovali k tvorbe nových diel jej vnúčatá. Aj preto vznikla výstava Blanka Šperková & Marianka, Adamko a Darjanka. V priestoroch Dizajn štúdia ÚLUV potrvá do 25. mája.