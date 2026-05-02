Ústredná hvezdáreň bude hostiť finále Astronomickej olympiády
Autor TASR
Hurbanovo 2. mája (TASR) - Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v okrese Komárno bude od nedele do utorka (3. - 5. 5.) hostiť celoslovenské finále Astronomickej olympiády s 20-ročnou tradíciou. Je zameraná na preverenie vedomostí z astrofyziky a praktickej astronómie. Do tohtoročného finálového kola postúpilo 19 študentov z celého Slovenska. TASR o tom informovala Terézia Hanáková z tímu organizátorov.
Súťažiaci absolvujú viacero disciplín vrátane riešenia teoretických úloh, dátových analýz a praktického poznávania nočnej oblohy či kolo v planetáriu a prácu s ďalekohľadmi. Pätica najúspešnejších účastníkov bude reprezentovať Slovensko na Medzinárodnej olympiáde z astronómie a astrofyziky, ktorá sa uskutoční vo Vietname.
V minulom ročníku si slovenskí študenti odniesli z tejto prestížnej súťaže štyri medaily. Organizátori očakávajú, že podujatie prispeje k podpore talentovaných mladých ľudí a zvýši ich záujem o astronómiu a prírodné vedy.
