Utečenci z Ukrajiny budú môcť využívať MHD v Nitre zdarma

Nitra 14. marca (TASR) – Utečenci z Ukrajiny budú môcť v Nitre využívať mestskú hromadnú dopravu (MHD) zdarma. Rozhodlo o tom mestské zastupiteľstvo na svojom marcovom rokovaní.



Ako uviedol Ivan Janček z mestského úradu, nárok na bezplatnú MHD budú mať občania Ukrajiny, ktorí na Slovensko prišli z dôvodu vojnového konfliktu. „Pri prepravnej kontrole sa budú preukazovať svojím platným pasom alebo občianskym preukazom a dokladom o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky,“ informoval mestský úrad.



Podľa slov primátora Mareka Hattasa ide o pomoc utečencom, ktorá na mestský rozpočet nebude mať prakticky žiadny dosah. „Ide o ľudí, ktorí sem prišli pre vojnu, ktorá je medzi Ruskom a Ukrajinou. Doteraz tu neboli, neplatili MHD a nebudú platiť ani teraz. Je to balík solidarity voči týmto obyvateľom, zachovávajú sa takto aj ďalšie mestá a ďalšie krajiny,“ vysvetlil.



Podľa viceprimátora Daniela Balka ide o základnú pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi. „Oni utekajú pred vojnou a neberú si so sebou milióny. Sú to rodičia s deťmi a budú sa musieť nejako premávať po meste. Nemajú iné zdroje, dokonca ak si aj priniesli vlastnú menu, tak im ju naše banky nevedia zamieňať. Tí ľudia naozaj potrebujú základnú pomoc, napríklad v tom, že im zabezpečíme mobilitu v rámci nášho mesta. Myslím, že nestratíme nič tým, ak toto slušné, logické a ľudské gesto urobíme,“ skonštatoval.