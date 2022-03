Utečencom z Ukrajiny v Žiline pomôže nová inštitúcia Ukrainska Spilka

Žilina 15. marca (TASR) – Utečencom z Ukrajiny, ktorí sa rozhodnú zostať žiť v Žiline a na Slovensku, poskytne pomoc novovzniknutá inštitúcia Ukrainska Spilka. Jej vznik nadväzuje na iniciatívu Nadácie Milana Dubca Camp Žilina, ktorá poskytuje bezplatné krátkodobé a dlhodobé ubytovanie pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny. TASR o tom informovala koordinátorka nadácie Katarína Schneiderová.



Doplnila, že Ukrainska Spilka pomáha so zabezpečením a vydávaním materiálnej pomoci, poskytuje informácie pre získanie štatútu utečenca, získanie pomoci v hmotnej núdzi, asistenciu pri hľadaní práce a školy i komunikácii s úradmi. Pomáha pri potrebe lekárskej alebo psychologickej pomoci a plánuje organizovať aj kultúrne a voľnočasové aktivity, uviedla Schneiderová.



Ubytovanie v Campe Žilina podľa nej doposiaľ využilo viac ako 750 utečencov. "Niektorí sa zastavia len nakrátko – oddýchnu si po náročnej ceste, najedia sa a pokračujú ďalej. No mnohí sa rozhodnú zostať v Žiline do konca konfliktu a do možnosti bezpečného návratu do vlasti. Najmä pre nich je tu Ukrainska Spilka, ktorá pod vedením Inny Onyshchenko predstavuje pomoc nielen Slovákov, ale aj samotných Ukrajincov Ukrajincom," priblížila koordinátorka nadácie.