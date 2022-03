Útechu v kaplnke v Humennom hľadajú utečenci i tí, ktorí im pomájú

Humenné 24. marca (TASR) – Duchovnú službu a krízovú intervenciu neposkytujú kňazi v štátnych službách v týchto dňoch len vojnovým utečencom z Ukrajiny, ale i ľuďom, ktorí im pomáhajú. Improvizovanú kaplnku preto v stredu (23. 3.) zriadili aj v tábore dočasného núdzového bývania (ETC) v Humennom. Ako pre TASR povedal kaplán Hasičského a záchranného zboru Pavel Mikoláš, odpoveď na otázku "prečo" uňho hľadajú všetci.



"Predovšetkým prichádzajú hasiči, ľudia, ktorí tu pomáhajú. Nie je to ťažké len pre utečencov, je to ťažké aj pre nás, aj my sme prvýkrát v takejto situácii. Zápasíme aj my, stretnutie v kaplnke je pomocou aj pre nás," povedal. Sväté liturgie celebroval Mikoláš v ETC zatiaľ trikrát. V nedeľu (20. 3.) ešte v priestoroch veľkokapacitného stanu slúžiaceho ako jedáleň, v stredu už v kaplnke, ktorú k tomuto stanu pristavali.



Ako duchovný ozrejmil, na rímskokatolícke liturgie prišli pravoslávni a gréckokatolícki veriaci z Ukrajiny s "rešpektom", nevedeli, čo očakávať. "Sčasti nám však rozumejú a vedia, že sa modlíme k jednému Bohu," doplnil s tým, že pokiaľ to situácia umožňuje, liturgiu do ukrajinčiny prekladá tlmočník. Otčenáš zaznieva po ukrajinsky.



Podľa jeho ďalších slov sa vojnoví utečenci v prvých dňoch po príchode na Slovensko potrebujú najprv vyrovnať s tým, čo sa v ich krajine stalo, čo zažili. "Verím, že aj takáto miestnosť plná dobra im v tom aspoň čiastočne pomôže," dodal.