< sekcia Regióny
ÚTEK AKO Z AKČNÉHO FILMU: Muž vypadol z unikajúceho auta
Počas úteku z vozidla vypadlo 16 notebookov. Štyrom neznámym osobám sa podarilo uniknúť. Presné okolnosti prípadu objasňuje polícia.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Komárno 14. novembra (TASR) - Štyri neznáme osoby sa v nočných hodinách vlámali do predajne elektroniky v Komárne. Na miesto sa doviezli na tmavomodrom vozidle BMW kombi so španielskym evidenčným číslom a z predajne sa pokúsili odniesť elektroniku, informovala Občianska stráž SR.
Bezpečnostná služba prijala poplachový signál o štvrtej hodine ráno, o tri minúty už boli jej pracovníci na mieste vlámania. Páchateľov rýchly príchod pracovníkov bezpečnostnej služby vyrušil. „Počas vzniknutej situácie pracovníci bezpečnostnej služby natlačili veľkokapacitný kontajner na odpad do vozidla unikajúcich osôb. Jedna z osôb počas úteku vypadla z vozidla a ostatní ju mali autom ťahať za sebou,“ uviedla Občianska stráž SR. Vodič auta na úteku takmer zrazil jedného z pracovníkov bezpečnostnej služby.
Počas úteku z vozidla vypadlo 16 notebookov. Štyrom neznámym osobám sa podarilo uniknúť. Presné okolnosti prípadu objasňuje polícia.
Bezpečnostná služba prijala poplachový signál o štvrtej hodine ráno, o tri minúty už boli jej pracovníci na mieste vlámania. Páchateľov rýchly príchod pracovníkov bezpečnostnej služby vyrušil. „Počas vzniknutej situácie pracovníci bezpečnostnej služby natlačili veľkokapacitný kontajner na odpad do vozidla unikajúcich osôb. Jedna z osôb počas úteku vypadla z vozidla a ostatní ju mali autom ťahať za sebou,“ uviedla Občianska stráž SR. Vodič auta na úteku takmer zrazil jedného z pracovníkov bezpečnostnej služby.
Počas úteku z vozidla vypadlo 16 notebookov. Štyrom neznámym osobám sa podarilo uniknúť. Presné okolnosti prípadu objasňuje polícia.