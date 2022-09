Utekáč má nový vodovod, prostriedky na obnovu školy však zatiaľ nemá

Utekáč 26. septembra (TASR) - V Utekáči v okrese Poltár vymenili staré vodovodné potrubie za nové. Investícia, ktorá sa realizovala od apríla 2021, stála 432.864 eur. Informoval o tom TASR starosta Miroslav Barutiak.



"Vodovod je už skolaudovaný a už ho aj užívame. Išlo o výmenu asi dvoch kilometrov vodovodného potrubia od vodojemu, ktorý je nad obcou," povedal starosta.



Pôvodný vodovod bol v obci postavený ešte v roku 1950. Dedina ho má vo vlastnej správe. Už dlhší čas však vykazoval množstvo porúch, bol v havarijnom stave. Občania museli tolerovať aj časté odstávky.



Na stavbu vodovodu získala obec nenávratný finančný príspevok z eurofondov, agendu aktuálne riadi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Podľa starostu takto získali 75 percent oprávnených nákladov, päť percent bola spoluúčasť obce a 20 percent tvorila DPH. "Na to sme si museli však zobrať úver, keďže pri tejto investícii ide pre obce o neoprávnenú položku. Robí to približne 88.000 eur, čo je pre nás veľmi veľa. Písali sme však na ministerstvá a predsa len požiadali o vrátenie DPH," pripomenul Barutiak, podľa ktorého napríklad vodárenským spoločnostiam, ktoré takéto stavby realizujú, DPH vracajú.



Obec sa v uplynulých mesiacoch pokúšala získať prostriedky aj na obnovu objektu základnej školy. Žiadosť o príspevok na rekonštrukciu poslali na envirofond. "Žiadosť nebola posúdená, podobne ako mnohé ďalšie, pretože vo výzve bolo alokovaných málo prostriedkov," uviedol ďalej starosta. O získanie príspevku sa chcú pokúšať opäť, a to prostredníctvom Ministerstva životného prostredia SR, kde možno žiadať o príspevky na energetickú obnovu budov.



Do objektu školy postavenej ešte v 60. rokoch uplynulého storočia už dlhší čas zateká a obec ako jej zriaďovateľ eviduje aj veľké úniky tepla. "Nutná je predovšetkým oprava strechy, kde je poškodená plechová krytina. Tie najnutnejšie opravy sme urobili vo vlastnej réžii, potrebné je však vymeniť celú strechu. Rovnako je už nevyhnutné zatepliť obvodový plášť," priblížil Barutiak.



Základná škola v Utekáči je jednou z 20 slovenských základných škôl, kde prebieha experiment striedavého domáceho a školského vzdelávania detí. Zúčastňuje sa na ňom asi tretina z približne 90 žiakov. Podľa starostu sú najmenšou školou, ktorá je do tohto projektu zapojená. "Už teraz máme veľmi dobré výsledky a žiaci aj rodičia si túto formu vyučovania veľmi pochvaľujú," dodal.