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Útočil slzotvorným plynom a nožom, v Poprade obvinili muža
Mladík podľa hovorkyne zaútočil na 73-ročného muža, ktorý spal.
Autor TASR
Poprad 29. júla (TASR) - Polícia obvinila muža, ktorý v Poprade útočil slzotvorným plynom a nožom. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že 21-ročný muž čelí obvineniu zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu. Incident sa stal v nedeľu (26. 7.) v jednom z rodinných domov.
Mladík podľa hovorkyne zaútočil na 73-ročného muža, ktorý spal. „Nastriekal mu do oblasti očí slzotvorný obranný prostriedok, potom vzal kuchynský nôž a opakovane zaútočil na spiaceho muža. Napriek tomu, že starší muž sa zobudil a začal sa brániť, utrpel viacero rezných rán na hlave, krku i na ruke,“ priblížila. Napadnutý muž sa bránil a snažil sa útočníkovi nôž vziať, čo sa mu aj podarilo. Mladíka vytlačil z izby a zamkol sa. Útočník však vzal z kuchyne ďalšie nože a opakovane búchal do dverí.
Polícia agresívneho mladíka zadržala a skončil v cele policajného zaistenia. Ak sa mužova vina preukáže, vzhľadom na skutočnosť, že inému spôsobil ťažkú ujmu na zdraví, hrozí mu podľa zákona trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.
Mladík podľa hovorkyne zaútočil na 73-ročného muža, ktorý spal. „Nastriekal mu do oblasti očí slzotvorný obranný prostriedok, potom vzal kuchynský nôž a opakovane zaútočil na spiaceho muža. Napriek tomu, že starší muž sa zobudil a začal sa brániť, utrpel viacero rezných rán na hlave, krku i na ruke,“ priblížila. Napadnutý muž sa bránil a snažil sa útočníkovi nôž vziať, čo sa mu aj podarilo. Mladíka vytlačil z izby a zamkol sa. Útočník však vzal z kuchyne ďalšie nože a opakovane búchal do dverí.
Polícia agresívneho mladíka zadržala a skončil v cele policajného zaistenia. Ak sa mužova vina preukáže, vzhľadom na skutočnosť, že inému spôsobil ťažkú ujmu na zdraví, hrozí mu podľa zákona trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.