Útočil v Seredi: Cudzinec je už vo väzbe

Galanta/Sereď 28. júla (TASR) - Sudca vzal v piatok (25. 7.) do väzby 28-ročného cudzinca v súvislosti s ozbrojeným útokom, ku ktorému došlo 21. júla v Seredi v okrese Galanta. Muž je obvinený zo zločinu ublíženia na zdraví a z prečinu výtržníctva. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Trnave Jana Kondákorová.



„Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Galanta vzal dňa 25. júla obvineného do väzby z dôvodnej obavy, že bude pokračovať v trestnej činnosti. Uznesenie súdu nie je právoplatné, obvinený aj prokurátor podali proti nemu sťažnosť,“ priblížila.



Slovný konflikt, ktorý sa stal začiatkom minulého týždňa v Seredi vo večerných hodinách neďaleko uzavretého železničného mosta medzi viacerými osobami, prerástol do útoku nožom na 42-ročného muža. Ten skončil s viacerými zraneniami v nemocnici.



Ozbrojené sily SR pre TASR 22. júla uviedli, že evidujú spomínaný incident, počas ktorého došlo pravdepodobne k napadnutiu profesionálnych vojakov. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie však nechceli komunikovať ďalšie informácie.