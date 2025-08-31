Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ÚTOČIL VIDLAMI: Napadol rodičov a aj privolanú hliadku

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Rodičia podľa polície v dôsledku útoku utrpeli závažné zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie.

Autor TASR
Jarabina 31. augusta (TASR) - Polícia obvinila 39-ročného muža, ktorý v sobotu (30. 8.) popoludní v obci Jarabina v okrese Stará Ľubovňa útočil vidlami na svojich rodičov a následne aj na privolanú hliadku. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru o prípade informovalo na sociálnej sieti.

Rodičia podľa polície v dôsledku útoku utrpeli závažné zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie. „Po príchode policajnej hliadky na miesto incidentu zaútočil 39-ročný muž vidlami aj na členov hliadky. Agresívneho muža obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia,“ uviedla polícia.

Prípadom sa zaoberá prešovský krajský policajný vyšetrovateľ, ktorý po vykonaní procesných úkonov voči zadržanému mužovi vzniesol obvinenie z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu a z trestného činu útoku na verejného činiteľa.

