< sekcia Regióny
Útočníci nožom napadli majiteľa domu a lopatou zaútočili aj na dievča
Oboch mužov polícia zadržala a skončili v cele policajného zaistenia.
Autor TASR
Huncovce 27. augusta (TASR) - Polícia obvinila dvoch mužov, ktorí sa vyhrážali majiteľovi domu v obci Huncovce v okrese Kežmarok a dokonca ho aj fyzicky napadli. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že ide o 24-ročného muža a 17-ročného mladíka. Incident sa stal v pondelok (24. 8.) vo večerných hodinách.
„Bolo preukázané, že si vyhliadli jeden z rodinných domov v obci Huncovce a hádzali doň kamene. Rozbili okná a majiteľovi sa vyhrážali zabitím i podpálením domu. Útočníci nožom napadli majiteľa domu a lopatou zaútočili aj na malú slečnu sediacu pred domom. Konanie útočníkov vyvolalo u obyvateľov domu strach o svoje životy,“ priblížila incident hovorkyňa s tým, že starší z útočníkov sa konania dopustil aj napriek tomu, že už bol v minulosti opakovane riešený v priestupkovom konaní.
Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Kežmarku na základe dôkaznej situácie obvinil 24-ročného muža z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa ako aj z trestného činu
výtržníctva. Mladší z útočníkov čelí obvineniu z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa. Oboch mužov polícia zadržala a skončili v cele policajného zaistenia.
„Bolo preukázané, že si vyhliadli jeden z rodinných domov v obci Huncovce a hádzali doň kamene. Rozbili okná a majiteľovi sa vyhrážali zabitím i podpálením domu. Útočníci nožom napadli majiteľa domu a lopatou zaútočili aj na malú slečnu sediacu pred domom. Konanie útočníkov vyvolalo u obyvateľov domu strach o svoje životy,“ priblížila incident hovorkyňa s tým, že starší z útočníkov sa konania dopustil aj napriek tomu, že už bol v minulosti opakovane riešený v priestupkovom konaní.
Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Kežmarku na základe dôkaznej situácie obvinil 24-ročného muža z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa ako aj z trestného činu
výtržníctva. Mladší z útočníkov čelí obvineniu z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa. Oboch mužov polícia zadržala a skončili v cele policajného zaistenia.