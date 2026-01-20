< sekcia Regióny
ÚTOK BULTERIÉRA NA POŠTÁRKU: Dohryzená skončila v nemocnici
Žena utrpela viacnásobné uhryznutia do rôznych častí tela.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Maňa 20. januára (TASR) - V obci Maňa v okrese Nové Zámky zaútočil pes na poštárku. Pes napadol poštárku v miestnej časti Malá Maňa po tom, ako ušiel z rodinného domu. Žena utrpela vážne zranenia, potvrdilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Podľa doterajších zistení napadol poštárku kríženec plemena stafordšírsky bulteriér. Žena utrpela viacnásobné uhryznutia do rôznych častí tela, s ktorými bola následne prevezená na ošetrenie do nemocnice.
Polícia začala trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. Udalosť je naďalej predmetom vyšetrovania.
Podľa doterajších zistení napadol poštárku kríženec plemena stafordšírsky bulteriér. Žena utrpela viacnásobné uhryznutia do rôznych častí tela, s ktorými bola následne prevezená na ošetrenie do nemocnice.
Polícia začala trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. Udalosť je naďalej predmetom vyšetrovania.