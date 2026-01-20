Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 20. január 2026Meniny má Dalibor
< sekcia Regióny

ÚTOK BULTERIÉRA NA POŠTÁRKU: Dohryzená skončila v nemocnici

.
Na snímke stafordšírsky bulteriér. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Žena utrpela viacnásobné uhryznutia do rôznych častí tela.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Maňa 20. januára (TASR) - V obci Maňa v okrese Nové Zámky zaútočil pes na poštárku. Pes napadol poštárku v miestnej časti Malá Maňa po tom, ako ušiel z rodinného domu. Žena utrpela vážne zranenia, potvrdilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Podľa doterajších zistení napadol poštárku kríženec plemena stafordšírsky bulteriér. Žena utrpela viacnásobné uhryznutia do rôznych častí tela, s ktorými bola následne prevezená na ošetrenie do nemocnice.

Polícia začala trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. Udalosť je naďalej predmetom vyšetrovania.
.

Neprehliadnite

NEBESKÉ DIVADLO: Pre geomagnetickú búrku ľudia videli polárnu žiaru

Tituly Športovec roka dostali Zapletalová a mladé hádzanárky

STANKO: Chceme mať silnú a kvalitnú padelovú reprezentáciu aj akadémiu

Fico sa na Floride stretol s Trumpom, diskutovali aj o Ukrajine a EÚ