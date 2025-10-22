Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ÚTOK HARPÚNOU: Šíp zasiahol 42-ročného muža do krku

Na snímke zaistená harpúna. Foto: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj

Trestné stíhanie je vedené vo veci zločinu ublíženia na zdraví.

Autor TASR
Banská Bystrica 22. októbra (TASR) - Polícia začala trestné stíhanie v súvislosti s útokom šípom z harpúny, ktorý 42-ročného muža zasiahol do krku. Zároveň zadržali podozrivého 58-ročného muža zo Zvolenského okresu. Na sociálnej sieti o tom informovala banskobystrická krajská polícia.

Dodala, že zranenie si vyžiadalo okamžitý prevoz muža do nemocnice. „Útok smeroval na životne dôležitý orgán a mohol spôsobiť život ohrozujúci stav,“ objasnila s tým, že udalosť sa stala v pondelok (20. 10.) večer. Zadržaného muža umiestnili do policajnej cely. Po získaní ďalších dôkazov si prípad prevzal krajský vyšetrovateľ z Banskej Bystrice. V prípade podľa polície pokračujú ďalšie procesné úkony. Trestné stíhanie je vedené vo veci zločinu ublíženia na zdraví.

