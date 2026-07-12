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ÚTOK MEDVEĎA: Muža napadol priamo pred jeho domom
Podľa ŠOP lokalitu monitoruje Zásahový tím NAPANT.
Autor TASR,aktualizované
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Závažná Poruba 12. júla (TASR) - Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR upozorňuje na výskyt medveďa v intraviláne obce Závažná Poruba (okres Liptovský Mikuláš). Ako v tejto súvislosti informovala TV Joj, medveď v sobotu (11. 7.) večer v obci zaútočil na muža, ktorý pracoval pred domom, a spôsobil mu ľahké zranenia.
Podľa ŠOP lokalitu monitoruje Zásahový tím NAPANT. „Žiadame obyvateľov aj návštevníkov o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v uvedenej lokalite, na lesných cestách, turistických chodníkoch a v priľahlých lesných porastoch. Odporúčame vyhýbať sa pohybu osamote, najmä v skorých ranných a večerných hodinách, a venovať zvýšenú pozornosť okoliu,“ uviedli ochranári.
Odporúčajú, aby obyvatelia v prípade stretu s medveďom zachovali pokoj, nepribližovali sa k zvieraťu a bezodkladne kontaktovali tiesňovú linku 112 alebo zásahový tím.
Ako pre TASR uviedol starosta obce Vladimír Mlynček, k incidentu došlo v zastavanej časti obce, približne 100 metrov od budovy obecného úradu. „Našťastie sa to skončilo len povrchovými zraneniami. Na miesto prišla polícia i záchranári, ktorí muža ošetrili a odviezli do nemocnice na nevyhnutné vyšetrenia,“ uviedol Mlynček.
Doplnil, že členovia zásahového tímu boli na mieste do dvoch minút od ohlásenia napadnutia, keďže vzhľadom na zvýšený výskyt medveďa túto lokalitu pravidelne monitorujú. „V tomto roku je to tretí prípad pohybu medveďa priamo v dedine, ale prvý, keď medveď napadol človeka,“ dodal starosta Závažnej Poruby.
Podľa ŠOP lokalitu monitoruje Zásahový tím NAPANT. „Žiadame obyvateľov aj návštevníkov o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v uvedenej lokalite, na lesných cestách, turistických chodníkoch a v priľahlých lesných porastoch. Odporúčame vyhýbať sa pohybu osamote, najmä v skorých ranných a večerných hodinách, a venovať zvýšenú pozornosť okoliu,“ uviedli ochranári.
Odporúčajú, aby obyvatelia v prípade stretu s medveďom zachovali pokoj, nepribližovali sa k zvieraťu a bezodkladne kontaktovali tiesňovú linku 112 alebo zásahový tím.
Ako pre TASR uviedol starosta obce Vladimír Mlynček, k incidentu došlo v zastavanej časti obce, približne 100 metrov od budovy obecného úradu. „Našťastie sa to skončilo len povrchovými zraneniami. Na miesto prišla polícia i záchranári, ktorí muža ošetrili a odviezli do nemocnice na nevyhnutné vyšetrenia,“ uviedol Mlynček.
Doplnil, že členovia zásahového tímu boli na mieste do dvoch minút od ohlásenia napadnutia, keďže vzhľadom na zvýšený výskyt medveďa túto lokalitu pravidelne monitorujú. „V tomto roku je to tretí prípad pohybu medveďa priamo v dedine, ale prvý, keď medveď napadol človeka,“ dodal starosta Závažnej Poruby.