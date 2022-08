Útok medveďa pri Domaniži preverili odborníci zo zásahového tímu

Prečítajte si aj: Medveď napadol lesného taxátora v Domaniži, skončil v nemocnici

Domaniža 2. augusta (TASR) - Útok medveďa na taxátora, ku ktorému došlo v pondelok (1. 8.) popoludní pri Domaniži v okrese Považská Bystrica v Strážovských vrchoch, preverili i odborníci zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého. Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR v tejto súvislosti v utorok dementovala medializované informácie o tom, že medveď pracovníkovi vyhryzol stehno. Muža po ambulantnom ošetrení prepustili do domácej starostlivosti. TASR o tom informovala manažérka pre komunikáciu ŠOP Kristína Bocková.pripomenul odbor komunikácie a propagácie ŠOP.Zranenému potom prišli na pomoc kolegovia, ktorí pracovali v tejto oblasti, muža ambulantne ošetrili a prepustili do domácej liečby.doplnili ochranári.Zásahový tím ŠOP vykonal obhliadku miesta kolízie spolu so starostom obce.priblížil odbor.Pracovníci správy chránenej krajinnej oblasti v minulosti podľa ŠOP SR v tejto oblasti upozorňovali na nesprávne zabezpečený komunálny odpad, ktorý bol uskladnený vo vykopanej jame neďaleko horárne.tvrdia ochranári.Aj vzhľadom na túto udalosť ŠOP apeluje na obozretnosť prevažne v lesnom teréne.pripomenula ŠOP.Informácie o tom, ako sa správať pri strete s medveďom, sú dostupné aj na webe Zásahového tímu pre medveďa hnedého.