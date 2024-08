Medvedica bránila mláďa, povedal k útoku na Orave vedúci ŠOP

Tvrdošín 8. augusta (TASR) - Medvedica pri stredajšom (7. 8.) útoku na 62-ročného turistu v Bobroveckej doline bránila mláďa. K napadnutiu došlo na turistickom chodníku asi osem kilometrov od obce Oravice. Pre TASR to uviedol vedúci odboru komunikácie Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Andrej Švec.



"Muž sa dostal medzi medvedicu a jej mláďa, ktorá ho pri obrane mláďaťa napadla, pohrýzla v oblasti ľavého lýtka a poškriabala na ľavej hornej končatine," opísal Švec.



Dodal, že po útoku sa muž sám peši dostal do blízkeho rezortu v obci Oravice, kde ho prvotne ošetrili a privolali rýchlu zdravotnú pomoc. Turistu odviezli do Hornooravskej nemocnice s poliklinikou v Trstenej, odkiaľ ho prepustili do domáceho liečenia.



Švec podotkol, že na miesto útoku privolali Zásahový tím pre medveďa hnedého ŠOP SR, ktorý ho zdokumentoval.