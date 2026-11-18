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Útok na skupinu Indov v Nitre: Polícia pokračuje vo vyšetrovaní
K útoku na skupinu cudzincov, po ktorom študent z Indie skončil v nemocnici a podrobil sa operácii, došlo v noci z piatka 31. júla na sobotu 1. augusta.
Autor TASR
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Nitra 18. novembra (TASR) - V prípade útoku na skupinu Indov v Nitre zabezpečuje policajná vyšetrovateľka postupne potrebné dôkazy po vznesení obvinenia. Potvrdil to hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta. Ku konkrétnym úkonom a priebehu vyšetrovania sa polícia vyjadrovať nebude.
K útoku na skupinu cudzincov, po ktorom študent z Indie skončil v nemocnici a podrobil sa operácii, došlo v noci z piatka 31. júla na sobotu 1. augusta. Polícia ho vyšetruje ako zločin ublíženia na zdraví spáchaný z osobitného motívu z nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a prečin výtržníctva. Pôvodne bola udalosť evidovaná ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, potvrdil Havetta.
K útoku na skupinu cudzincov, po ktorom študent z Indie skončil v nemocnici a podrobil sa operácii, došlo v noci z piatka 31. júla na sobotu 1. augusta. Polícia ho vyšetruje ako zločin ublíženia na zdraví spáchaný z osobitného motívu z nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a prečin výtržníctva. Pôvodne bola udalosť evidovaná ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, potvrdil Havetta.