ÚTOK NA UBYTOVNI V BRATISLAVE: Muž utrpel bodné zranenie
Na prípad upozornil portál noviny.sk, podľa ktorého obaja muži pochádzajú z Ukrajiny.
Autor TASR
Bratislava 5. decembra (TASR) - Polícia sa zaoberá vyšetrovaním nočného incidentu v ružinovskej ubytovni v Bratislave, pri ktorom mal 29-ročný muž bodnúť nožom 33-ročného muža do oblasti krku. Na prípad upozornil portál noviny.sk, podľa ktorého obaja muži pochádzajú z Ukrajiny.
„Vzhľadom na okolnosti incidentu, ako aj s prihliadnutím na aktuálne vykonávané potrebné úkony v rámci vyšetrovania bližšie informácie nie je možné v súčasnosti poskytnúť,“ spresnil pre TASR hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.
