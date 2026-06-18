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ÚTOK NA VÝCHODE: Muža udreli do hlavy nohou od stola a bodli do chrbta
Obaja útočníci skončili v cele policajného zaistenia.
Autor TASR
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Huncovce 18. júna (TASR) - Polícia obvinila dvoch útočníkov, ktorí napadli muža v obci Huncovce v Kežmarskom okrese. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že incident sa stal v utorok (16. 6.) okolo 17.00 h na verejne prístupnom mieste. Obvineniu zo zločinu ublíženia na zdraví spáchaného v štádiu pokusu a trestného činu výtržníctva čelia muži vo veku 29 a 16 rokov.
„Mladší z obvinených pristúpil k 23-ročnému mužovi a drevenou nohou od stola ho udrel do hlavy. Napadnutý muž spadol na zem, kde ho starší z útočníkov neznámym ostrým predmetom bodol do chrbta,“ uviedla hovorkyňa.
Obaja útočníci skončili v cele policajného zaistenia. Ak sa im vina preukáže, podľa zákona im hrozí trest odňatia slobody na päť až 12 rokov.
„Mladší z obvinených pristúpil k 23-ročnému mužovi a drevenou nohou od stola ho udrel do hlavy. Napadnutý muž spadol na zem, kde ho starší z útočníkov neznámym ostrým predmetom bodol do chrbta,“ uviedla hovorkyňa.
Obaja útočníci skončili v cele policajného zaistenia. Ak sa im vina preukáže, podľa zákona im hrozí trest odňatia slobody na päť až 12 rokov.