ÚTOK NOŽOM: Polícia preveruje podozrenie z pokusu o vraždu
Podľa polície podozrivá osoba z miesta ušla, následne ju však obmedzili na osobnej slobode a v súčasnosti sa podrobuje procesným úkonom.
Autor TASR
Maťovské Vojkovce 21. mája (TASR) - Polícia preveruje podozrenie zo spáchania obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu po štvrtkovom útoku nožom v obci Maťovské Vojkovce v okrese Michalovce. Podozrivú osobu krátko po skutku zadržali príslušníci hraničnej a cudzineckej polície. Košická krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Podľa polície podozrivá osoba z miesta ušla, následne ju však obmedzili na osobnej slobode a v súčasnosti sa podrobuje procesným úkonom. „Poškodená osoba bola posádkou leteckých záchranárov transportovaná do jednej z košických nemocníc,“ uviedla polícia. Presná právna kvalifikácia skutku bude určená po vykonaní potrebných procesných úkonov. Polícia uviedla, že na prípade intenzívne pracuje a ďalšie informácie poskytne, keď to situácia vo vyšetrovaní dovolí.
