ÚTOK NOŽOM V BRATISLAVE: Podozrivý mal z miesta činu ujsť

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Bližšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní spresnila pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.

Autor TASR
Bratislava 12. januára (TASR) - Polícia začala po útoku nožom na Hodžovom námestí v Bratislave trestné stíhanie. K incidentu došlo v pondelok krátko po polnoci po konflikte dvoch mužov, pričom jeden z nich mal bodnúť 34-ročného muža do nohy. Na prípad upozornil portál tvnoviny.sk.

„V uvedenom prípade začal poverený príslušník Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví. Bližšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní,“ spresnila pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.

Podľa portálu tvnoviny.sk záchranári previezli zraneného do nemocnice na ošetrenie. Podozrivý útočník mal z miesta činu ujsť.
