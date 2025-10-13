Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 13. október 2025
< sekcia Regióny

ÚTOK NOŽOM v Dunajskej Strede: Polícia prípad vyšetruje

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

V súčasnosti prebiehajú prvotné procesné úkony smerujúce k určeniu právnej kvalifikácie.

Autor TASR
Dolná Streda 13. októbra (TASR) - Polícia vyšetruje napadnutie 56-ročného muža, ku ktorému prišlo počas noci z nedele (12. 10.) na pondelok v obci Dolná Streda (okres Galanta). Muž utrpel zranenia v oblasti krku a chrbta, ktoré mu mali byť spôsobené nožom. Previezli ho do galantskej nemocnice. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Polícii sa podarilo stotožniť muža, ktorý má mať útok na svedomí a tento bol následne obmedzený na osobnej slobode a vyšetrovateľom zadržaný ako podozrivý,“ priblížila polícia. Prípad si prevzal krajský vyšetrovateľ.

V súčasnosti prebiehajú prvotné procesné úkony smerujúce k určeniu právnej kvalifikácie. „Keďže bližšie okolnosti skutku sú predmetom vyšetrovania, nie je možné poskytnúť žiadne ďalšie informácie,“ dodala polícia.

