< sekcia Regióny
ÚTOK NOŽOM v Dunajskej Strede: Polícia prípad vyšetruje
V súčasnosti prebiehajú prvotné procesné úkony smerujúce k určeniu právnej kvalifikácie.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Dolná Streda 13. októbra (TASR) - Polícia vyšetruje napadnutie 56-ročného muža, ku ktorému prišlo počas noci z nedele (12. 10.) na pondelok v obci Dolná Streda (okres Galanta). Muž utrpel zranenia v oblasti krku a chrbta, ktoré mu mali byť spôsobené nožom. Previezli ho do galantskej nemocnice. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Polícii sa podarilo stotožniť muža, ktorý má mať útok na svedomí a tento bol následne obmedzený na osobnej slobode a vyšetrovateľom zadržaný ako podozrivý,“ priblížila polícia. Prípad si prevzal krajský vyšetrovateľ.
V súčasnosti prebiehajú prvotné procesné úkony smerujúce k určeniu právnej kvalifikácie. „Keďže bližšie okolnosti skutku sú predmetom vyšetrovania, nie je možné poskytnúť žiadne ďalšie informácie,“ dodala polícia.
„Polícii sa podarilo stotožniť muža, ktorý má mať útok na svedomí a tento bol následne obmedzený na osobnej slobode a vyšetrovateľom zadržaný ako podozrivý,“ priblížila polícia. Prípad si prevzal krajský vyšetrovateľ.
V súčasnosti prebiehajú prvotné procesné úkony smerujúce k určeniu právnej kvalifikácie. „Keďže bližšie okolnosti skutku sú predmetom vyšetrovania, nie je možné poskytnúť žiadne ďalšie informácie,“ dodala polícia.