< sekcia Regióny
ÚTOK NOŽOM V TURZOVKE: Obvinili 50-ročnú ženu
Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Čadci vzniesol voči 50-ročnej žene obvinenie za zločin ublíženia na zdraví a zároveň spracoval podnet na jej väzobné stíhanie.
Autor TASR
Turzovka 22. augusta (TASR) - Čadčiansky policajný vyšetrovateľ obvinil 50-ročnú ženu zo zločinu ublíženia na zdraví. Ako informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti, obvinená žena bodla v Turzovke nožom ženu v rovnakom veku do oblasti hrudníka.
Doplnila, že k násilnej trestnej činnosti došlo v nedeľu (17. 8.) v nočných hodinách. „Päťdesiatročná žena po predchádzajúcom konflikte pod vplyvom alkoholu bodla nožom tiež 50-ročnú ženu do oblasti hrudníka. Tá utrpela zranenia, ktoré si vyžiadali jej prevoz do nemocnice. Podozrivej osobe zasahujúca policajná hliadka obmedzila osobnú slobodu,“ priblížila polícia.
Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Čadci vzniesol voči 50-ročnej žene obvinenie za zločin ublíženia na zdraví a zároveň spracoval podnet na jej väzobné stíhanie.
Doplnila, že k násilnej trestnej činnosti došlo v nedeľu (17. 8.) v nočných hodinách. „Päťdesiatročná žena po predchádzajúcom konflikte pod vplyvom alkoholu bodla nožom tiež 50-ročnú ženu do oblasti hrudníka. Tá utrpela zranenia, ktoré si vyžiadali jej prevoz do nemocnice. Podozrivej osobe zasahujúca policajná hliadka obmedzila osobnú slobodu,“ priblížila polícia.
Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Čadci vzniesol voči 50-ročnej žene obvinenie za zločin ublíženia na zdraví a zároveň spracoval podnet na jej väzobné stíhanie.