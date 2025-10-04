< sekcia Regióny
ÚTOK SEKEROU: Neninciach prišla o život 72-ročná žena
Sekerou mal na ňu zaútočiť jej 72-ročný manžel.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Nenince 4. októbra (TASR) - V obci Nenince v okrese Veľký Krtíš prišla v piatok (3.10.) v podvečerných hodinách o život 72-ročná žena. Sekerou mal na ňu zaútočiť jej 72-ročný manžel. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková. Polícia prípad vyšetruje ako obzvlášť závažný zločin vraždy.
„Podozrivého muža policajti na mieste zadržali. V súvislosti s prípadom začal krajský vyšetrovateľ trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. Do vyšetrovania boli pribratí znalci z odboru súdneho lekárstva,“ uviedla Kováčiková. Všetky bližšie okolnosti prípadu ako aj motív konania podozrivého sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
„Podozrivého muža policajti na mieste zadržali. V súvislosti s prípadom začal krajský vyšetrovateľ trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. Do vyšetrovania boli pribratí znalci z odboru súdneho lekárstva,“ uviedla Kováčiková. Všetky bližšie okolnosti prípadu ako aj motív konania podozrivého sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.