< sekcia Regióny
ÚTOK SEKEROU: V Banskej Bystrici zomrel 51-ročný muž
Udalosť sa stala v stredu popoludní a prípad si prevzal krajský vyšetrovateľ.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Banská Bystrica 25. marca (TASR) - V banskobystrickej mestskej časti Uľanka v stredu po útoku sekerou zomrel 51-ročný muž. Banskobystrická krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Spresnila, že podľa doteraz zistených informácií mal 27-ročný muž zaútočiť sekerou na 51-ročného muža. Ten utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Udalosť sa stala v stredu popoludní a prípad si prevzal krajský vyšetrovateľ. Podľa polície podozrivému z trestného činu vraždy obmedzili osobnú slobodu. „Bližšie informácie poskytneme, až keď to procesná situácia umožní,“ ukončili policajti.
