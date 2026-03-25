Streda 25. marec 2026
ÚTOK SEKEROU: V Banskej Bystrici zomrel 51-ročný muž

Policajná snímka. Foto: FB Polícia SR - Banskobystrický kraj

Udalosť sa stala v stredu popoludní a prípad si prevzal krajský vyšetrovateľ.

Autor TASR
Banská Bystrica 25. marca (TASR) - V banskobystrickej mestskej časti Uľanka v stredu po útoku sekerou zomrel 51-ročný muž. Banskobystrická krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

Spresnila, že podľa doteraz zistených informácií mal 27-ročný muž zaútočiť sekerou na 51-ročného muža. Ten utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Udalosť sa stala v stredu popoludní a prípad si prevzal krajský vyšetrovateľ. Podľa polície podozrivému z trestného činu vraždy obmedzili osobnú slobodu. „Bližšie informácie poskytneme, až keď to procesná situácia umožní,“ ukončili policajti.

